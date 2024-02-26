С Ивлеевой хотят взыскать почти 250 тысяч евро долга за несуществующий бар(2)
После бизнесмен Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 миллиона рублей (около 155 тысяч евро) за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в связи с запуском бара, и в августе 2023 года «Капельница групп» проиграла иск. Компания была признана банкротом.
Компания ООО «Депо» также пыталась отсудить у компании Ивлеевой долг за аренду помещения под бар, и по этому иску с компании Ивлеевой постановили взыскать 7,1 млн рублей.
Общая задолженность компании Ивлеевой к февралю 2024 года выросла до 23,9 миллиона рублей (около 250 тысяч евро) за счет неустойки и штрафа, которые теперь хотят взыскать с обанкротившейся компании.
В декабре 2022 года Ивлеева стала совладелицей другого бара в Москве. Она планировала открыть заведение вместе с совладельцем «Феодальной сети баров» Александром Пичугиным. Артистка и ресторатор зарегистрировали ООО «Блеск» 16 декабря. Блогерше принадлежит 20% компании, а Пичугину — 80%.