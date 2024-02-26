Брежнева обратилась к Меладзе после развода

Совсем недавно Вера Брежнева изменила вектор своей жизни и развелась с Константином Меладзе, о разводе с которым рассказывала в некоторых публикациях, пишет Rambler.

Она признавалась, что чувствует себя не лучшим образом: много лет, проведенных с Меладзе, оставляют рану в душе, однако, как выяснилось, Вера смогла сохранить с бывшим мужем прекрасные отношения. На это нам намекает ее последнее обращение к продюсеру, где Брежнева восхваляет бывшего.

„Мне хочется сказать огромное спасибо очень важному в моей жизни человеку, который является автором большинства песен, исполненных мною сегодня. Это Константин Меладзе. Пусть до него долетит моя благодарность!“ — говорит она.

Большое внимание аудитории также нацелено на детей Константина и Веры. Как они реагируют на их расставание? Считают ли, что звездам нужно попробовать сойтись и начать все заново или рады тому, что родители освободились от несчастливых уз? Такую информацию ни продюсер, ни певица не публикуют. Фанаты приходят к выводу, что Вера не хочет обрывать все связи с мужем, так как он может ей помочь в будущем продвижении и налаживании утерянных связей.