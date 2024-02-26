В Литве устроили скандал из-за вечера русской музыки. В итоге ее заменили на украинскую

Несмотря на извинения, владельцы помещения решили расторгнуть договор об аренде с клубом Jazzpilis. Информацию о том, что Jazzpilis 24 февраля запланировал вечер русской музыки поделился общественный деятель Андрюс Тапинас.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус осудил такое решение клуба, а министр культуры Симонас Кайрис был потрясен.

"Вне всякого сомнения такой выбор репертуара поражает, я уже не говорю о выбранной дате. Однако клубы и такого рода бизнес не та сфера, которую курирует Минкульт, поэтому от подробных комментариев мы воздержимся", – сказал министр. Вайткус заверил, что муниципалитет связался с хозяйкой клуба и она обещала отменить вечер русской музыки.

"Клайпедский муниципалитет не выдает разрешения на проведение мероприятий в частных помещениях, которые организуют частные лица. По моей просьбе ответственные лица муниципалитета связались с хозяйкой ночного клуба, которая извинилась "за недоразумение" и сказала, что не следит за информацией. Однако мне это не понятно, это сложно понять с точки зрения здравого смысла, как можно не интересоваться и не знать, что происходит рядом с Литвой. Там люди каждый день борются за свою свободу ценой своих жизней. Во время разговора хозяйка клуба обещала, что вечера русской музыки не будет, в репертуаре будет украинская музыка. Очень жаль, что такое происходит", – заметил Вайткус.

Представители клуба подтвердили Delfi, что планы меняются. "Мы приносим извинения за недоразумение. Мы не интересуемся политикой, у нас нет с ней ничего общего. Мы не поддерживаем никакие военные действия, ненависть. Очень сожалеем", – сказано в комментарии.

Клуб ответил и Тапинасу.

"Коллектив ночного клуба Jazzpilis приносит извинения за недоразумение. Мы не следим за политическими датами, но можем заверить, что не поддерживаем военные действия, где бы они не происходили – в Украине, в других странах мира. В субботу не будет русской музыки, мы посвятим вечер украинским исполнителям. Приносим извинения", – такой ответ получил Тапинас.

По сведениям портала Lrt.lt, клуб Jazzpilis арендует помещение у группы Vakarų laivų gamyklа (VLG). Компания решила расторгнуть договор об аренде помещений.

