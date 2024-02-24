ВИДЕО | „Песня о боли и памяти, о сложном и долгом пути к победе“. Группа „Океан Ельзи“ выпустила новую песню

„“Відповідь“ — она о боли и памяти, „Відповідь“ — она о пожизненной благодарности, „Відповідь“ — она о сложном и долгом пути к победе. А еще она о вопросе „сколько еще…“ и об ответе, который каждый точно сможет найти в своем сердце“, — пишет группа.

"Я вложил в слова этой песни переживания, все эмоции, которые испытываю в течение последних двух лет с начала полномасштабной войны России против Украины. И мне кажется, что большое количество наших соотечественников испытывают то же самое. Поэтому мы позволили себе не только от своего имени, но от имени многих людей, с которыми я встречался, которых знаю, даже тех, кого не знаю, но чью боль чувствую сейчас, позволили вложить эти слова в песню „Відповідь“», — рассказал лидер группы Святослав Вакарчук.