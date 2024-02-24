ВИДЕО | Как душевно! Украинская беженка в благодарность Эстонии исполнила песню Тыниса Мяги на эстонском и украинском языках

Олеся родом из Черкасской области, работает в Эстонии культурным посредником и волонтером в организации „Линия жизни“, консультируя своих соотечественников. Этой песней она хочет поблагодарить Эстонию и поддержать Украину. Чтобы Украина боролась дальше - пока не победит.

Для записи песни, которая переводится как „Заря“, Олеся спросила разрешение у самого автора - Тыниса Мяги. Ответ пришел уже спустя две минуты. У Олеси ушло несколько часов на перевод песни на украинский язык. Во время перевода она отталкивалась, в первую очередь, от посыла песни.

Для Олеси этот процесс был очень эмоциональным. Ее брат сейчас находится на фронте в Украине, а мама и родственники остались в Украине, чтобы поддержать его. Как только песня была закончена, Олеся отправила брату видео с ней. „Брату очень понравилось. Он сказал, что попросит у меня автограф, когда мы встретимся“, - говорит Олеся.

Песня на эстонском языке:

Песня на украинском языке: