„Она мой талисман“: Сердце фигуриста Александра Селевко занято таинственной незнакомкой

На президентский прием в честь 106-ти летия Эстонской Республики были приглашены совершенно разные люди из всевозможных областей, в их числе и знаковый деятель спорта – серебряный призёр чемпионата Европы, трёхкратный чемпион Эстонии, участник Олимпийских игр Александр Селевко. Нам удалось пообщаться с Александром и узнать, кто на самом деле вдохновил его на победу!