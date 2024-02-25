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25.02.2024, 07:03

„Она мой талисман“: Сердце фигуриста Александра Селевко занято таинственной незнакомкой

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На президентский прием в честь 106-ти летия Эстонской Республики были приглашены совершенно разные люди из всевозможных областей, в их числе и знаковый деятель спорта – серебряный призёр чемпионата Европы, трёхкратный чемпион Эстонии, участник Олимпийских игр Александр Селевко. Нам удалось пообщаться с Александром и узнать, кто на самом деле вдохновил его на победу!

„Очень приятно, что пригласили в этом году. Это было достаточно неожиданно. Сначала мне позвонили, спросили могу ли я прийти, а потом прислали официальное приглашение“, – рассказывает Александр.

Разговор зашел не только о профессиональной части жизни фигуриста, но и о личной!

Подробности смотри в видео!

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