Секреты президента США: по мнению Байдена, ключ к прочному и долгому браку — это „хороший секс“

На этой неделе выходит книга «Американская женщина: трансформация современной первой леди от Хиллари Клинтон до Джилл Байден». Ее написала корреспондентка New York Times в Белом доме Кэти Роджерс — издание должно появиться в американских магазинах уже на этой неделе.

В книге Роджерс рассказывает, что в 2004 году Байден, будучи сенатором, отказался баллотироваться на пост президента, прислушавшись к жене. Согласно тексту, чтобы показать свое несогласие с таким карьерным поворотом, та зашла в комнату к мужу в топе с бретельками и надписью «НЕТ» на животе. После этого Байден выступил на публике, заявив, что он «предпочитает сидеть дома и заниматься любовью со своей женой, пока его дети спят».

Авторка отмечает, что позже Байден, возможно, перестал публично комментировать то, что происходит в его спальне, чтобы в 2020-м все же занять президентское кресло. Но в книге также рассказывается, что, обращаясь к своим помощникам, Джо Байден однажды шутил, что «ключом к долгому и прочному браку, к огорчению его жены, является хороший секс». Что именно вкладывал в эту фразу президент США, не уточняется.



Джилл — вторая жена Джо Байдена. Его первая супруга Нейлия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с их дочерью Наоми. Через пять лет Байден женился на Джилл. В книге описано, что та не согласилась на предложение будущего президента США с первого раза.

«Я был настолько терпелив, насколько мог, но это взбудоражило мою ирландскую кровь (по линии матери. — Прим. ред.). Либо ты решишь выйти за меня замуж, либо все — я ухожу. Я больше не спрашиваю», — так заявил Байден, когда повторял предложение в пятый раз, пишет Роджерс.

The Guardian отмечает, что часть об интимной жизни Байденов занимает всего несколько абзацев в почти 300-страничной книге, однако привлекла повышенное внимание журналистов и читателей.

