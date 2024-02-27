Управа района Ласнамяэ ищет продавцов на традиционную Масленицу

«Для того, чтобы это традиционное мероприятие прошло успешно, необходимы разные составляющие, от отличного концерта до хорошей компании, но и еда играет важную роль. В настоящее время мы ищем предприятия, готовые обслуживать посетителей Масленицы в Ласнамяэ, и, в частности, ожидаем активного участия от тех, кто хотел бы предлагать разнообразные блюда, связанные с традициями масленичных гуляний, а также другие блюда, соответствующие формату мероприятия», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Масленица в Ласнамяэ состоится 16 марта в 14.00 в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На празднике состоится концерт, можно будет приобрести угощения и различные товары.

Управа обращает отдельное внимание на то, что с 1 июня прошлого года на всех общественных мероприятиях в Таллинне еду и напитки можно подавать только во многоразовой таре и пользоваться только многоразовыми столовыми приборами. Также следует иметь в виду, что необходимое для торговли оборудование (в том числе электрогенератор) должно быть обеспечено самим торговцем.

Заявку на участие в мероприятии «Масленица в Ласнамяэ» необходимо подавать на сайте системы AKIS https://akis.tallinn.ee/. Регистрация заканчивается 8 марта. Получить дополнительную информацию или ответы на возможные вопросы можно, написав по электронной почте german.levenets@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7750.