Неудобно вышло! На президентском приеме важный титул присвоили совсем не тому человеку

В октябре прошлого года в очередной раз вручались государственные премии в области образования. На церемонии в концертном зале Ванемуйне в Тарту Кятлин Вахер, работающая в детском саду Пихлапуу в Пылва, была названа лучшим воспитателем года. В этом году она была приглашена на прием президента и пришла вместе со своим партнером Аариэлем Аласеппом.

В самом начале церемонии рукопожатия Вахер и Аласепп поприветствовали президентскую пару. Однако во время прямой трансляции произошла ошибка - объявлявший имена гостей Меэлис Компус зачитал не то имя. „Воспитатель года из Пылва, который также является учителем музыки, Аариэль Аласепп, сейчас вместе со своей женой приветствует президента“, - сказал Компус в прямой трансляции церемонии рукопожатия на ETV.

Õhtuleht связался с компусом и он извинился перед Кятлин Вахер и добавил, что не может объяснить, почему произошла такая досадная ошибка. В таблице, которую отправила канцелярия президента, все верно указано верно.

„QR-код мог мне показать имена в неправильном порядке: Ариэль Аласепп и Кятлин Вахер. Или же, возможно, что из-за быстрого темпа я принял имя Ариэль за женское“, - пояснил Компус, как такое могло произойти.

Однако наблюдавшие за церемонией рукопожатия телезрители могли заметить, что это не единственная ошибка, которая произошла во время объявления имен. Например, ошиблись и с именами послов, которые были в неправильном порядке, и так далее.день не