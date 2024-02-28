Месяц венгерского кино в Таллинне: классика кинематографа и захватывающая документалистика

Сегодня, когда у зрителя такой большой выбор кинолент, венгерское кино часто оказывается незаслуженно забытым. НКО Ласнаидея и Институт Листа хотят исправить это недоразумение и предложить к просмотру три очень разных фильма.

Рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева: «Осенью прошлого года при большом интересе публики были проведены дни венгерской культуры, в рамках которых был показан фильм по героической поэме Шандора Петёфи «Витязь Янош» и проведены мастер-классы. Мы решили повторить успешное мероприятие и в этом году покажем целых три фильма на разный вкус. Также можно будет поучаствовать в бесплатных мастерских, например, сделать своими руками брошь с национальным венгерским узором».

Сеансы пройдут:

2 марта, 12-00 - библиотека Лаагна, Выру 11, драма "Мальчишки с улицы Пала"

Фильм является классикой венгерского кинематографа. Он снят по мотивам романа Ференца Молнара «Мальчики с улицы Пал». Это самая популярная венгерская книга. Фильм рассказывает о противостоянии двух детских групп, враждующих между собой за территорию детской площадки. Персонажи этого романа в Венгрии настолько популярны, что в Будапеште этим ребятам установлен памятник.

16 марта, 12-00 - библиотека Паэпеалсе, Пинна 8, приключенческо-исторический фильм "Кинчем - мое сокровище"

История о борьбе в высших слоях общества Австрийской империи, просуществовавшей до 1867 года и позднее переродившейся в Австро-Венгрию. В центре событий — непримиримые разногласия между венгерским аристократом Эрнё Блашковичем и офицером австрийской армии Отто фон Эттингеном. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского — «Моё сокровище»): она участвовала в 54 скачках и везде пришла первой, став европейской сенсацией.

23 марта, 12-00 - библиотека Паэпеалсе, Пинна 8, документальный фильм "Гетто Бальбоа"