Месяц венгерского кино в Таллинне: классика кинематографа и захватывающая документалистика
Днем рождения венгерского кино можно считать 14 октября 1912 года, когда актер Венгерского национального театра Михай Кертес (урожденный Мано Каминер) представил будапештским зрителям фильм „Сегодня и завтра“. В этом фильме он был и актером, и режиссером. Собравшейся публике объявили, что „действующие лица, атмосфера и содержание картины — венгерские“. Это был первый полнометражный фильм на венгерском языке.
Сегодня, когда у зрителя такой большой выбор кинолент, венгерское кино часто оказывается незаслуженно забытым. НКО Ласнаидея и Институт Листа хотят исправить это недоразумение и предложить к просмотру три очень разных фильма.
Рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева: «Осенью прошлого года при большом интересе публики были проведены дни венгерской культуры, в рамках которых был показан фильм по героической поэме Шандора Петёфи «Витязь Янош» и проведены мастер-классы. Мы решили повторить успешное мероприятие и в этом году покажем целых три фильма на разный вкус. Также можно будет поучаствовать в бесплатных мастерских, например, сделать своими руками брошь с национальным венгерским узором».
Сеансы пройдут:
2 марта, 12-00 - библиотека Лаагна, Выру 11, драма "Мальчишки с улицы Пала"
Фильм является классикой венгерского кинематографа. Он снят по мотивам романа Ференца Молнара «Мальчики с улицы Пал». Это самая популярная венгерская книга. Фильм рассказывает о противостоянии двух детских групп, враждующих между собой за территорию детской площадки. Персонажи этого романа в Венгрии настолько популярны, что в Будапеште этим ребятам установлен памятник.
16 марта, 12-00 - библиотека Паэпеалсе, Пинна 8, приключенческо-исторический фильм "Кинчем - мое сокровище"
История о борьбе в высших слоях общества Австрийской империи, просуществовавшей до 1867 года и позднее переродившейся в Австро-Венгрию. В центре событий — непримиримые разногласия между венгерским аристократом Эрнё Блашковичем и офицером австрийской армии Отто фон Эттингеном. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского — «Моё сокровище»): она участвовала в 54 скачках и везде пришла первой, став европейской сенсацией.
23 марта, 12-00 - библиотека Паэпеалсе, Пинна 8, документальный фильм "Гетто Бальбоа"
Золи Сабо (21 год) боксирует под руководством Миси Сипоса (60 лет) уже шесть лет. Миси когда-то был важной фигурой в преступном мире 8-го района Будапешта. Однако 10 лет назад Миси был серьезно ранен конкурирующим бандитом, что перевернуло его жизнь. Карьера преступника осталась позади. Вместо этого он начал работать с подростками из неблагополучного района, обучая их боксу. Золи живет в однокомнатной квартире со своим отцом, мачехой, младшей сестрой и невестой. Из окна видны самые знаменитые улицы района. Золи талантлив, но его собственных сил не хватает, чтобы перепрыгнуть свою тень. Чтобы вернуться в спорт, нужна дружба и помощь Миси. В фильме рассказывается о пути двух главных героев из отчаянной ситуации в мир профессионального бокса. Вдохновляющая современная история о возможностях, выносливости, принятии важных решений и прорывах.
Мероприятие проводят Институт Листа в Таллинне, НКО Ласнаидея, библиотеки Ласнамяэ. Мероприятие поддерживает архив венгерских фильмов.
Больше информации о мероприятиях – на странице НКО Ласнаидея в Фейсбуке https://www.facebook.com/lasnaidee/events