Многообразие трудных коллег: что делать, если коллега не уважает других?

Как правило, проблему помогает решить дружеская перепалка, но, если ваши ответные комментарии еще больше заводят трудного коллегу, разумным будет привлечь к решению конфликта руководство.

Коллега, который постоянно перебивает

Хороший собеседник сначала выслушает и переварит услышанное, а лишь затем – выскажет собственное мнение. Время от времени с каждым из нас случается, что мы спешим вступить в разговор, не дождавшись, пока собеседник закончит мысль. Если в вашем коллективе есть коллега, который постоянно встревает в разговор и перебивает других на совещаниях, это может быть признаком невежливого отношения. Помимо того, что в принципе неприятно, когда не дают договорить, поскольку подобное поведение приводит к повышению голоса и даже крику, это также затягивает собрания и тратит ценное рабочее время. Самое разумное – мягко сообщить коллеге о такой его неприятной привычке, поговорив с ним наедине либо подняв вопрос на совещании команды. Чтобы человек не воспринял замечание как нападки, обоснуйте свою точку зрения тем, что всеобщее взаимопонимание будет лучше, если каждый будет говорить, дождавшись своей очереди.

Коллега, который отпускает шутки в чужой адрес

Оскорбительные комментарии и высмеивание других – однозначный признак невежливости. Даже если за утренним кофе с коллегами у всех собравшихся хорошее настроение, один странный комментарий может на весь день испортить атмосферу в офисе. Если человек постоянно зубоскалит над кем-то из коллектива, принижает коллегу или допускает в его адрес дискриминирующие жесты, следует призвать его к ответу. Важно сказать, что подобное поведение недопустимо. Не исключено, что человек не понимает, что его поведение производит такое впечатление.

Коллега, который курит в офисе