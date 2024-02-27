Многообразие трудных коллег: что делать, если коллега не уважает других?
В среднем люди проводят на работе треть всего не занятого сном времени. Чтобы работа не превратилась в мучение, атмосфера на рабочем месте должна быть открытой, честной и уважительной, притом касается это как традиционного офиса, так и домашнего. Большинству из нас, к сожалению, довелось побывать в ситуациях, когда проблему создают замечания, привычки или отношение коллеги. Важно уметь распознать красную черту и быть готовым действовать.
Как правило, проблему помогает решить дружеская перепалка, но, если ваши ответные комментарии еще больше заводят трудного коллегу, разумным будет привлечь к решению конфликта руководство.
Коллега, который постоянно перебивает
Хороший собеседник сначала выслушает и переварит услышанное, а лишь затем – выскажет собственное мнение. Время от времени с каждым из нас случается, что мы спешим вступить в разговор, не дождавшись, пока собеседник закончит мысль. Если в вашем коллективе есть коллега, который постоянно встревает в разговор и перебивает других на совещаниях, это может быть признаком невежливого отношения. Помимо того, что в принципе неприятно, когда не дают договорить, поскольку подобное поведение приводит к повышению голоса и даже крику, это также затягивает собрания и тратит ценное рабочее время. Самое разумное – мягко сообщить коллеге о такой его неприятной привычке, поговорив с ним наедине либо подняв вопрос на совещании команды. Чтобы человек не воспринял замечание как нападки, обоснуйте свою точку зрения тем, что всеобщее взаимопонимание будет лучше, если каждый будет говорить, дождавшись своей очереди.
Коллега, который отпускает шутки в чужой адрес
Оскорбительные комментарии и высмеивание других – однозначный признак невежливости. Даже если за утренним кофе с коллегами у всех собравшихся хорошее настроение, один странный комментарий может на весь день испортить атмосферу в офисе. Если человек постоянно зубоскалит над кем-то из коллектива, принижает коллегу или допускает в его адрес дискриминирующие жесты, следует призвать его к ответу. Важно сказать, что подобное поведение недопустимо. Не исключено, что человек не понимает, что его поведение производит такое впечатление.
Коллега, который курит в офисе
Курение в офисе регулируется и законодательством, и работодателем. Согласно Закону о табаке, курить можно только на открытом воздухе или в специально отведенных помещениях. Такие же ограничения применяются в отношении электронных сигарет и других бездымных табачных изделий. Если вы работаете в офисе открытого типа, а коллега за своим рабочим столом парит электронной сигаретой, вы имеете право попросить его перейти в специально отведенное помещение либо выйти на улицу. Если коллега курит на балконе, но окурок выбрасывает в мусорное ведро на кухне, вы имеете право попросить его выбросить окурок в мусорный контейнер на улице. Некурящему человеку больше всего беспокойства доставляет сигаретный дым, поскольку он содержит угарный газ и смолы, и особенно вреден для здоровья при пассивном потреблении. Самое разумное поэтому – в принципе не курить в офисных помещениях. Если полностью бросить курить не получается, лучшим выбором может стать альтернативный табачный продукт, который не горит и не дымит, но и альтернативы сигаретам следует потреблять исключительно в специально отведенных помещениях. Нагреваемый табак, например, не горит, поэтому при его потреблении запахи и вредные соединения выделяются в значительно меньших количествах. Еще одна бездымная альтернатива – никотиновые подушечки.
Коллега, который вечно в плохом настроении
У каждого бывают дни, когда энергия на нуле и все видишь в черном цвете. В таком случае можно заранее предупредить коллег, чтобы они могли считаться с вашим состоянием. Команда, члены который делятся друг с другом своими проблемами, также может стать ближе. Но вот если кто-то из ваших коллег уже два месяца в дурном настроении и вымещает его на других, настало самое время привлечь его внимание к ситуации. Самое простое – поговорить с человеком об этом. Простая дружелюбная беседа чаще способна снять часть груза с чужих плеч. Если вы видите, что человек замкнут и не видит ситуации решения, посоветуйте ему обратиться к специалисту по психическому здоровью, например, к психологу.
Коллега-сплетник
Распространение сплетен о коллегах – явный признак токсичной атмосферы в коллективе и отсутствия уважения к окружающим. Распространенной проблемой в трудовых коллективах являются слухи, но определить, кто их распространяет, бывает не так уж просто, ведь разносятся они стремительно, поскольку информация „не для всех“ традиционно вызывает ажиотаж. Первый шаг – определить, кто распространяет сплетни и призвать человека к ответу. Если вы рядовой сотрудник и не желаете пытаться самостоятельно решить проблему, вы имеете право уведомить о ней руководство, а оно уже сможет найти эффективное решение.
Проблема невежливого коллеги требует применения недюжинной дипломатии и уверенности в себе. Самый главный шаг – выразить, какая конкретно модель поведения вас беспокоит, и выявить отрицательное влияние, которое она оказывает на рабочую среду. Как правило, проблему помогает решить дружеская перепалка, но, если ваш трудный коллега заводится еще больше, разумным будет привлечь к решению конфликта руководство. Универсальный совет – во время рабочего собрания напомнить всем правили поведения, не называя конкретных имен.