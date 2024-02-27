ФОТО | Лучшие из лучших: в столичном районе Хааберсти отметили лучших работников образования(1)
Накануне Дня независимости Эстонской Республики в Хааберсти были отмечены лучшие работники образования района. На проведенный управой района конкурс было подано 70 заявок в шести категориях, из которых комиссия выбрала лучших.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что конкурсом хотели поблагодарить и отметить лучших в сфере образования района и отметить тех, кто выделялся в своей деятельности в сфере образования в течение года. „Вклад учителей в формирование нашего общества и обучение молодежи бесценен. Их ежедневная работа формирует не только знания наших молодых людей, но и их ценности и взгляды на мир“, - сказал старейшина. „Учитывая, сколько достойных кандидатов ежегодно представляют на конкурс работников образования Хааберсти, можно смело сказать, что в нашем районе трудятся настоящие профессионалы своего дела“, - продолжил Сильянов и поблагодарил всех работников образования района.
Звание руководителя года в образовательном учреждении района Хааберсти досталось директору таллиннского детского сада Веэрисе Райли Мяэ. В сентябре прошлого года исполнилось 20 лет ей работы руководителем в сфере образования в Таллинне, из которых последние 6 лет она является директором Детского сада Веэрисе. Она работает в этом детском саду с самого начала, поэтому ее сердце и душа принадлежат этому дому. Детский сад во многом отражает лицо Райли — это стильное и современное детское дошкольное учреждение, пропитанное местным колоритом.
Лучшим учителем года в детском саду района Хааберсти признана учительница музыки Кюлли Муранди из Детского сада „Нурменуку“. Она работает в детском саду уже 24 года. Они яркая личность и ностоящий профессионал, хорошо разбирающимся в своем деле. Музыкальные занятия очень ожидаемы детьми. Как дети, так и их родители и коллеги высоко ценят Кюлли Муранди. Она развивает музыкальные способности детей, исходя из их врожденных данных. Она работает с убеждением, что каждого ребенка можно научить петь, хотя с некоторыми приходится потратить больше времени и усилий.
Лучшим учителем года в общеобразовательной школе района Хааберсти признана учитель эстонского языка и пропагандист здорового образа жизни из Таллиннского Ыйсмяэского Лицея Марина Калейнинкене. Марина также является выпускницей этой гимназии. Марина включена в рабочую группу Министерства образования и науки, которая занимается разработкой учебных планов, и она также предана продвижению здоровья. Марина - вдохновляющий и поддерживающий учитель, который поощряет своих учеников и коллег быть активными и иметь позитивное отношение к жизни. Она страстная и энергичная, и способна за короткое время заставить людей думать и действовать. Её энтузиазм к преподаванию и работе заразителен, и ее позитивное отношение к жизни является примером для всей школы.
Учителем года в школе района Хааберсти с самым большим трудовым стажем признана Анна Трифонова из Таллиннского детского сада „Руккилилле“. Она работает в детском саду с момента его основания. За многолетнюю педагогическую деятельность она всегда была одной из лучших учителей детского сада. Анна в этом году отмечает двойной юбилей как по возрасту, так и по опыту работы - ей исполняется 70 лет и 48 лет педагогического стажа. Анна проявила выдающиеся качества воспитателя-лидера и поддержки молодых сотрудников. Она является бесценным членом педагогического коллектива и завоевала признание и уважение коллег и удовлетворение родителей. Ее преданность детям и страсть к своей работе делают ее ценным работником и настоящим профессионалом. Анна является источником вдохновения для детей и коллег, ее методы обучения основаны на инновационных подходах и активном общении с каждым ребенком, учитывая их индивидуальные потребности и способности.
Лучшим помощником учителя в детском саду Хааберсти стала помощница учителя Нина Бартулан из Детского сада „Синилиль“. Нина работает помощником учителя уже 33 года. В настоящее время она работает в группе выравнивания, в которой находятся дети в возрасте от 3 до 7 лет. В этой группе дети нуждаются в особом внимании. Созданная командой группы хорошая психологическая атмосфера важна для сохранения и укрепления здоровья детей. Нина является надежной, честной и трудолюбивой помощницей учителя. У нее хороший контакт с детьми, и Нина знает, как создать атмосферу в группе, где царит дружелюбие и гармония. Нина активно участвует в жизни детского сада, в проектах группы, спектаклях, детских праздниках и украшении группы.
Лучшим специалистом опорных услуг в учреждении образования района Хааберсти стала Надежда Пахомова из Русской гимназии Хааберсти. Надежда Пахомова работает в Русской гимназии Хааберсти уже 22 года, из которых 11 лет в качестве социального педагога. Она также является выпускницей этой школы. За годы работы у нее сложились очень хорошие отношения как с детьми, так и с их родителями. Ученики школы знают, что к Надежде можно обратиться с любым вопросом, проблемой или просьбой. Она всегда старается найти решение. Надежда - очень добросовестный специалист, которого уважают как дети, так и коллеги. Ее систематическая работа значительно помогает повысить уровень социализации проблемных семей.