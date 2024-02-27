ФОТО | Лучшие из лучших: в столичном районе Хааберсти отметили лучших работников образования

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что конкурсом хотели поблагодарить и отметить лучших в сфере образования района и отметить тех, кто выделялся в своей деятельности в сфере образования в течение года. „Вклад учителей в формирование нашего общества и обучение молодежи бесценен. Их ежедневная работа формирует не только знания наших молодых людей, но и их ценности и взгляды на мир“, - сказал старейшина. „Учитывая, сколько достойных кандидатов ежегодно представляют на конкурс работников образования Хааберсти, можно смело сказать, что в нашем районе трудятся настоящие профессионалы своего дела“, - продолжил Сильянов и поблагодарил всех работников образования района.

Звание руководителя года в образовательном учреждении района Хааберсти досталось директору таллиннского детского сада Веэрисе Райли Мяэ. В сентябре прошлого года исполнилось 20 лет ей работы руководителем в сфере образования в Таллинне, из которых последние 6 лет она является директором Детского сада Веэрисе. Она работает в этом детском саду с самого начала, поэтому ее сердце и душа принадлежат этому дому. Детский сад во многом отражает лицо Райли — это стильное и современное детское дошкольное учреждение, пропитанное местным колоритом.

Лучшим учителем года в детском саду района Хааберсти признана учительница музыки Кюлли Муранди из Детского сада „Нурменуку“. Она работает в детском саду уже 24 года. Они яркая личность и ностоящий профессионал, хорошо разбирающимся в своем деле. Музыкальные занятия очень ожидаемы детьми. Как дети, так и их родители и коллеги высоко ценят Кюлли Муранди. Она развивает музыкальные способности детей, исходя из их врожденных данных. Она работает с убеждением, что каждого ребенка можно научить петь, хотя с некоторыми приходится потратить больше времени и усилий.