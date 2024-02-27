ФОТО | Дженнифер Энистон показала свою гардеробную. Она больше вашей квартиры!

Увидеть жилье знаменитости удалось, когда актриса готовилась к церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2024. Красиво одетая 55-летняя Энистон стоит в своем огромном гардеробе, который по площади может сравниться с площадью многих квартир.

В роскошном гардеробе бесчисленные полки и ряды вешалок с дизайнерской одеждой и аксессуарами. В гардеробной высокие потолки, встроенное освещение и, конечно, отдельная зона для макияжа и прически.

Здесь много места и для стилистов, парикмахеров и визажистов. На видео, где актриса шлет поклонникам воздушный поцелуй, также видно часть современной кухни с огромными окнами, деревянной мебелью и техникой.

На фотографии 2020 года в Instagram — захватывающий вид с террасы на сад.

В 2021 году, готовя шоколадный смузи, можно было увидеть Энистон в домашней обстановке. На кухне — черная мраморная столешница с варочной панелью и духовкой из нержавеющей стали.

На одном из видео об уходе за волосами актриса продемонстрировала главную ванную комнату с душем из стекла и мрамора, бронзовой фурнитурой и каменной ванной в стиле спа.