ГАЛЕРЕЯ | Гудел весь город: смотри, как отметили День независимости Эстонии в таллиннском ночном клубе

Девушки из Aniramas Show с потрясающими фигурами воплощали в себе красоту и грацию, добавляя праздничного настроения вечеринке. Барный персонал не уступал по драйву, удивляя своими миксами, доказывая, что сочетание рома и текилы - настоящее открытие для всех. Все это было усилено ярким световым шоу от самого дерзкого арт-директора, а вечер сопровождался фееричным шоу из конфетти, лазеров и ледяных фонтанов.