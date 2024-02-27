27.02.2024, 10:00
ГАЛЕРЕЯ | Гудел весь город: смотри, как отметили День независимости Эстонии в таллиннском ночном клубе
ФОТО: Erakogu
Ночью 24 февраля гудел весь город, ведь на улице Виру прошла громкая вечеринка в клубе Paparazzi с креативным названием „ День ЗАВИСНЕМости!“. Каждое мгновение этой ночи наполнилось энергией и весельем. Под звуки DJ Alex Shes гости отрывались на танцполе, погружаясь в атмосферу самых горячих хитов.
Девушки из Aniramas Show с потрясающими фигурами воплощали в себе красоту и грацию, добавляя праздничного настроения вечеринке. Барный персонал не уступал по драйву, удивляя своими миксами, доказывая, что сочетание рома и текилы - настоящее открытие для всех. Все это было усилено ярким световым шоу от самого дерзкого арт-директора, а вечер сопровождался фееричным шоу из конфетти, лазеров и ледяных фонтанов.
Смотри галерею с вечеринки!