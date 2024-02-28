Сейчас воспринимаются как данность, но в СССР о них не могли и мечтать. Какие вещи были на Западе, но их были лишены жители Союза

В СССР тоже пытались создать собственные одноразовые подгузники — но предназначались они для космонавтов. Никто не предлагал использовать эту технологию как средство детской гигиены (правда, в интернете можно найти воспоминания о кратковременном существовании советских детских подгузников, выпуск которых затем был прекращен, — однако массовым продуктом они точно не были).

Одноразовые подгузники — у нас их стали называть памперсами по одному из самых известных брендов — стали невероятно популярными. На фотографии выше вы можете увидеть маленького Леонардо ди Каприо . Он родился в 1974-м, фотография сделана в 1976-м. Его родители не были высокооплачиваемыми специалистами (отец рисовал комиксы, мать работала секретарем), но могли их себе позволить — притом что, когда будущему актеру исполнился год, отец ушел из семьи, и дальше его растила мама.

Карлайл Хармон работал в компании Johnson & Johnson, а Билли Джин Харпер — в Dow Chemical. В 1966 году каждый из них подал отдельные, но практически идентичные заявки на патент нового изделия. Оба независимо друг от друга предположили, что при производстве подгузников необходимо использовать своеобразный полимер, который обладает способностью поглощать жидкость, вес которой может в триста раз превышать его собственный.

Миллс был инженером компании Procter & Gamble. В 1957 году ему поручили разработать новый продукт, связанный с бумагой. Поскольку он был дедушкой и всегда ненавидел стирать пеленки, то подумал об одноразовых подгузниках. Конечным результатом его работы и стали те самые знаменитые Pampers, которые начали выпускать в 1961 году. Проблемой стало то, что впитывающая сердцевина была сделана из бумаги. Когда последняя намокала, жидкость раздражала кожу ребенка и угрожала его здоровью.

В Беларуси (как и в других бывших республиках СССР) одноразовые подгузники появились только в начале 1990-х, когда их стали завозить с Запада. Новые продукты активно рекламировали по телевидению — тогда о них еще мало знали. Но этот товар могли себе позволить лишь обеспеченные люди. По-настоящему массовыми подгузники стали лишь в нулевые годы. А вот первый белорусский подгузник для детей был выпущен



Микроволновки

В лабораторных условиях микроволны использовались для нагрева продуктов еще в середине 1920-х. Но патент на микроволновую печь для размораживания и разогрева пищи первым в октябре 1945 года получил американский физик Перси Спенсер, работавший в компании Raytheon. По легенде, он остановился перед излучателем, генерировавшим высокочастотные радиоволны. И вдруг почувствовал, что плитка шоколада в его кармане тает. Затем он проверил эффект действия радиоволн на попкорне и сыром яйце, после чего понял грядущие перспективы.

Первая микроволновка современного типа была выпущена в 1947 году и стоила 5000 долларов (это почти 53 тысячи долларов в ценах 2023 года), но их использовали исключительно в промышленных масштабах: например, в ресторанах или для армии. Что касается микроволновок для домашнего использования, то первые реально широко распространенные модели появились в 1967-м — и они все еще были очень дорогими (495 долларов, или 3,5 тысячи долларов в ценах 2023-го). Но постепенно и неуклонно их цена начала снижаться, микроволновки становились все более массовыми. К 1975 году в США продавалось уже около 1 миллиона штук в год.



