Разочарованный зритель Русского театра: „Это безответственно и неуважительно. Больше не приду и детям билеты не подарю“(20)
В редакцию Rus Delfi написала разочарованная читательница, пожелавшая остаться анонимной. Женщину огорчила неналаженная коммуникация между Русским театром Эстонии и зрителем, из-за чего подарок подросткам в виде билетов на спектакль принес разочарование, а вечер оказался испорчен: „Ради спектакля один из детей пропустил вечернюю тренировку, двум другим пришлось долго ждать в городе после учебы, а одна девушка даже вернулась из путешествия раньше запланированного. В итоге - огромная ложка дегтя. Почему нельзя оповестить зрителя заранее?“
„Купив 4 билета на постановку „Гудбай, Берлин!“ на 27 февраля, я с нетерпением ждала, чтобы подарить это мероприятие своим подросткам, — пишет читательница. — Однако, когда мои дети пришли на спектакль, им сообщили, что он переносится из-за болезни актера. Все были ошеломлены. Почему такую важную информацию не сообщили заранее, а сообщили только на пороге театра?“