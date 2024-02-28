Разочарованный зритель Русского театра: „Это безответственно и неуважительно. Больше не приду и детям билеты не подарю“

„Купив 4 билета на постановку „Гудбай, Берлин!“ на 27 февраля, я с нетерпением ждала, чтобы подарить это мероприятие своим подросткам, — пишет читательница. — Однако, когда мои дети пришли на спектакль, им сообщили, что он переносится из-за болезни актера. Все были ошеломлены. Почему такую важную информацию не сообщили заранее, а сообщили только на пороге театра?“

По словам женщины, это привело к ряду неудобств, а главное — к глубокому разочарованию. Один из подростков пропустил вечернюю тренировку, другим пришлось несколько часов после учебы ждать в городе, а одна девушка даже вернулась из путешествия раньше запланированного. „Мы потратили свое время и энергию, ожидая спектакля, который так долго планировали посетить, — продолжает она. — Самое неприятное, что за два дня до спектакля мне на электронную почту пришло уведомление: Уважаемые посетители, не забыли ли вы, что 27.02 вас ждет мероприятие?“