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28.02.2024, 16:04

Разочарованный зритель Русского театра: „Это безответственно и неуважительно. Больше не приду и детям билеты не подарю“

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Русский театр в Таллинне
Русский театр в Таллинне
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В редакцию Rus Delfi написала разочарованная читательница, пожелавшая остаться анонимной. Женщину огорчила неналаженная коммуникация между Русским театром Эстонии и зрителем, из-за чего подарок подросткам в виде билетов на спектакль принес разочарование, а вечер оказался испорчен: „Ради спектакля один из детей пропустил вечернюю тренировку, двум другим пришлось долго ждать в городе после учебы, а одна девушка даже вернулась из путешествия раньше запланированного. В итоге - огромная ложка дегтя. Почему нельзя оповестить зрителя заранее?“

„Купив 4 билета на постановку „Гудбай, Берлин!“ на 27 февраля, я с нетерпением ждала, чтобы подарить это мероприятие своим подросткам, — пишет читательница. — Однако, когда мои дети пришли на спектакль, им сообщили, что он переносится из-за болезни актера. Все были ошеломлены. Почему такую важную информацию не сообщили заранее, а сообщили только на пороге театра?“

По словам женщины, это привело к ряду неудобств, а главное — к глубокому разочарованию. Один из подростков пропустил вечернюю тренировку, другим пришлось несколько часов после учебы ждать в городе, а одна девушка даже вернулась из путешествия раньше запланированного. „Мы потратили свое время и энергию, ожидая спектакля, который так долго планировали посетить, — продолжает она. — Самое неприятное, что за два дня до спектакля мне на электронную почту пришло уведомление: Уважаемые посетители, не забыли ли вы, что 27.02 вас ждет мероприятие?“

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