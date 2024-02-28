ФОТО | Cеребряный медалист Александр Селевко получил именной Mercedes-Benz

Компания по продаже и обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz, Veho AS продолжает традицию – если для поездки на чемпионат Европы компания выделила братьям Селевко и их команде минивэн Mercedes-Benz V-класса, чтобы поездка в Каунас была максимально беззаботной и безопасной, то в знак благодарности за серебряную медаль старший брат Александр получил в личное пользование компактный, но вместительный „Мерседес“ А-класса.

„Сейчас у нас все хорошо, и мы готовимся к чемпионату мира вместе с моим братом. Мой брат — мой самый большой мотиватор и на тренировках, и на соревнованиях, потому что мы заставляем друг друга развиваться и становится лучше каждый день“, — рассказал Александр о буднях перед грядущими соревнованиями. „Мы продолжаем работать, чтобы успешно выступить и на чемпионате мира. Большую поддержку оказывают наши болельщики, жители Эстонии – очень приятно, когда тебя узнают на улице, от этого появляются силы работать дальше“.

По словам Кейо Каасика, руководителя автомобильного бизнес-направления Veho, для компании большая честь помочь и поддержать молодого фигуриста на его спортивном пути. „Мы надеемся, что наш небольшой подарок Александру за хорошее выступление на ЧЕ поможет ему безопасно и комфортно передвигаться по Эстонии. Будем болеть за него и на предстоящем чемпионате мира в Канаде в марте“, - сказал Каасик.

Mercedes-Benz А-класса, предоставленный Александру компанией Veho, подходит даже самым молодым водителям в качестве первого автомобиля, поскольку оснащен всеми типичными для Mercedes системами помощи водителю, делающими вождение полностью безопасным. Компактный снаружи, но просторный внутри, автомобиль вмещает в себя как тренировочное оборудование, так и приятных попутчиков.

„Мне очень нравится эта машина, она красивая, маневренная и мощная. Ездить очень приятно и возвращаться к своей старой машине не очень-то и хочется. Больше всего в автомобилях ценю комфорт и внешний вид“, — поделился первыми впечатлениями от вождения Александр. Автомобиль останется в его пользовании в течение двух месяцев.