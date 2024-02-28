Легенда едет в Эстонию: Земфира выступит в Таллинне уже в начале лета!

О концерте в Таллинне певица сообщила в своих официальных каналах в соцсетях. Пока что это ее единственный концерт, запланированный в странах Балтии. До этого она выступит в Вршаве, а затем в Кишиневе. Больше информации - здесь.

Последний раз певица посещала Эстонию с концертом восемь лет назад - в 2016 году. Летом 2023 года она дала концерт в Риге - единственный в странах Балтии.

Земфира уже давно заслужила звание одного из самых уважаемых и обожаемых артистов на современной музыкальной сцене. На данный момент певица проживает в Париже, куда переехала после начала войны в Украине, осудив российское вторжение.