Из-за нового закона в РФ Юрий Дудь может лишиться до 70% всех своих рекламных доходов

По данным SHOT, среди российских заказчиков рекламы у Дудя на YouTube в 2023 были: сервис поиска специалистов Профи ру, цветочная фирма „FlowWOW“, онлайн-университет SkyPro и курсы „Синхронизация“, маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall.

Проблемы и с поисковиком билетов Aviasales — несмотря на то, что их головная компания GO TRAVEL UN LIMITED зарегистрирована в Гонконге, юрлица в России у них также имеются, и работает фирма в основном для русскоязычной аудитории. Как будут работать все эти „юридические уловки“ — пока непонятно.