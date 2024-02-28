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28.02.2024, 14:20

Из-за нового закона в РФ Юрий Дудь может лишиться до 70% всех своих рекламных доходов

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Юрий Дудь
Юрий Дудь
ФОТО: Erakogu

Юрий Дудь может лишиться до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона в РФ о рекламе у иноагентов. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей (1 миллион евро), пишет SHOT.

По данным SHOT, среди российских заказчиков рекламы у Дудя на YouTube в 2023 были: сервис поиска специалистов Профи ру, цветочная фирма „FlowWOW“, онлайн-университет SkyPro и курсы „Синхронизация“, маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall.

Проблемы и с поисковиком билетов Aviasales — несмотря на то, что их головная компания GO TRAVEL UN LIMITED зарегистрирована в Гонконге, юрлица в России у них также имеются, и работает фирма в основном для русскоязычной аудитории. Как будут работать все эти „юридические уловки“ — пока непонятно.

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