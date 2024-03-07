Культура
07.03.2024, 08:08

Международный женский день | Куда сходить в Таллинне 8-го марта? Подборка мероприятий на любой вкус!

 
Raj Pidu 8 märts
Raj Pidu 8 märts
ФОТО: Maksim Toome

Эта статья для тех, кто хочет отметить Международный женский день в Таллинне особенным образом! Если вы еще не придумали, как провести 8 марта весело и запоминающе, не волнуйтесь! Портал Bublik подготовил для вас список идей и мероприятий, которые помогут сделать этот день по-настоящему незабываемым!

1. Хотите танцевать всю ночь на пролет, тогда вам...

В Kinomaja! Там 8 марта группа „Огни большого города“ устроит для вас настоящий певческий праздник! Гостей вечера ждут медлячки и бодрящие хиты, под которые мы все когда-то заканчивали школу, в первый раз целовались, поступали в университет и взрослели! Несравненный репертуар, закрывающий все женские капризы: Меладзе, Агутин, „Руки вверх“, „Звери“, „ВИА Гра“, „Отпетые мошенники“ и „Гости из будущего“.

Билеты и подробная информация здесь.

Мероприятие группы "Огни большого города"

В ночном клубе Cathouse вас ждет зажигательная вечеринка и танцы под треки главной западной поп-дивы - Тейлор Свифт. От ранних мелодий в стиле кантри до поп-хитов, возглавляющих чарты; от любовных баллад до феминистических гимнов, вдохновляющих миллионы женщин по всему миру - всю ночь напролет, с 11 вечера до 3 утра, диджеи будут крутить только лучшие композиции Свифт. Вечеринка не только шанс вспомнить эволюцию музыкального пути певицы, но и возможность зажечь на танцполе в компании ее преданных фанатов, среди которых такие же сильные и независимые как и сама Тейлор. Билеты можно приобрести здесь.

Афиша CatHouse Club

Жаждете романтики и любовных баллад? Тогда приходите в Мянни парк, где в 18:00 выступит любимец женского пола - Стефан Айрапетян, представлявший Эстонию на Евровидении 2022 года.

Мероприятие организует Управа района Мустамяэ, подробную информацию можно найти здесь.

Концерт Stefan в Мустамяэ

Если же вы фанат современной аранжировки старых эстонских хитов и неординарной музыки, то вам в Культурную фабрику Паавли! По словам организаторов, два последних места проведения гулянок (jaurupidu - гульнье, разгул прим. ред.) были снесены бульдозером, поэтому неизвестно, что после вечеринки останется от Культурной фабрики в этот раз.

Мероприятие посвящено всем женщинам Эстонии, их заслугам и достижениям. На сцене выступят местные девушки-диджеи, а главной звездой вечера станет всенародный любимец женского пола - Марко Тасане.

Билеты можно приобрести только наличными на входе в фабрику. Для дам билет стоит 8 евро, для остальных - 12. При покупке необходимо четко и громко произнести: „Mina austan naisi!“ („Я уважаю женщин!“), иначе же вход закрыт.

8 марта в Культурной фабрике Паавли

Конечно же, по всему Таллинну 8 марта пройдут и другие вечеринки, мы же выбрали для вас самые тематические. Если и они вас не заинтересовали, не переживайте! Вы всегда можете найти что-то по душе, заглянув в раздел „Мероприятия“ на Facebook.

2. Предпочитаете активный и здоровый отдых, тогда вам...

На каток в Мустамяэ, где уже по традиции Международный женский день отмечается на льду! По случаю праздника при поддержке Мустамяэской горуправы 8 марта с 10 утра до 9 вечера катание и прокат коньков для всех представителей женского пола будет бесплатным!

8 марта в Мустамяэ

Давно мечтали попробовать себя в новом стиле танца и разжечь в себе огонь страсти? Тогда приходите на бесплатное пробное занятие по бачате в Bachata Studio Tallinn! Бачата - это стиль социального танца из Доминиканской Республики, который сейчас популярен по всему миру. Это красивый и чувственный танец, исполняющийся в паре. Не переживайте, если у вас нет партнера на вечер - на занятии он обязательно найдется! Больше информации можно найти здесь.

Bachata Studio Tallinn

3. Если вас тянет к искусству, то...

Советуем заглянуть на только что открывшуюся выставку в галлерее Эстонской академии художеств по адресу Põhja pst 7. Групповая выставка под названием „Enese õrnad žestid“ („Нежные жесты для себя“ - прим. ред.) представляет собой уникальную подборку современных автопортретов, в основном изображающих лица и руки авторов. Эти чувственные произведения воплощают человеческие эмоции, передаваемые мимикой и жестами. Выставка основана на тематическом подходе к отношениям, личному опыту и настроению, сосредотачиваясь на способности рук выражать различные эмоции, включая те, которые лицо может умело скрывать.

Подробная информация здесь.

Cloe Jancis, foto seeriast „Kujunemisjärgus“, 2020

Альтернативой походу на выставку может стать лекция искусствоведа и последующий за ней мастер-класс. В Международный женский день предметом обсуждения станут имена выдающихся женщин в искусстве: Яйои Кусама, Марина Абрамович и Заха Хадид. Это хорошая возможность расслабиться после рабочей недели - послушать истории феноменальных художниц своего времени за бокалом вина, вдохновиться искусством, после этого направив полученную энергию в творчество. Подробную информацию можно найти здесь.

Юбилейный вечер театра

Ещё один вариант - поход в театр! Например, на эту пятницу еще остались билеты на спектакль „Фигаро“ в Русском театре. Это история о праве быть счастливым, где поднимаются вопросы человеческого достоинства и обретения личностной свободы - актуальная тема для размышления, особенно в день, когда по всему миру отмечаются достижения женщин в их борьбе за равные права.

Тянет к оркестровой музыке? И на этот случай найдутся мероприятия!

8 марта в Таллинне пройдет первый концерт немецкого скрипача Дэвида Гарретта, настоящего маэстро с мировым именем. Концертный тур музыканта стартовал весной 2023 в Германии, в поддержку его нового успешного альбома „ICONIC“. Тур продолжается до сих пор, вызывая неимоверный ажиотаж - более чем 70 000 проданных билетах и 26 аншлаговых концертах, сообщают организаторы. Подробная информация и билеты здесь.

В этот же день в концертном зале „Эстония“ пройдет ещё один скрипичный концерт, но уже Брамса, на котором выступит известный немецкий скрипач Кристиан Тецлафф. В этот же вечер запланирована мировая премьера первого симфонического произведения композитора Свена Грюнберга. Подробнее в нашем материале здесь.

4. Если хочется чего-то эдакого...(21+)

Почему бы не отправиться на экскурсию на завод алкогольной продукции Liviko и продегустировать их продукцию? В эту пятницу у вас будет уникальная возможность устроить себе увеселительный праздник! На экскурсии вы познакомитесь с самым известным производителем алкогольных напитков в Эстонии, узнаете необычные рецепты коктейлей и сможете попробовать их новинки. Подробная информация о мероприятии здесь.

Танцевальный Рай

Жаждете жаркой ночи? Olympic Park Casino приглашает на стриптиз и кабаре шо! Помимо Международного женского дня в эту пятницу свой 15-летний юбилей громкой вечеринкой там отменит „Танцевальный Рай“. Больше информации здесь.

Поздравляем всех представительниц женского пола с наступающим Международным женским днем и желаем оставаться сильными, счастливыми и любимыми!

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