Международный женский день | Куда сходить в Таллинне 8-го марта? Подборка мероприятий на любой вкус!
Эта статья для тех, кто хочет отметить Международный женский день в Таллинне особенным образом! Если вы еще не придумали, как провести 8 марта весело и запоминающе, не волнуйтесь! Портал Bublik подготовил для вас список идей и мероприятий, которые помогут сделать этот день по-настоящему незабываемым!
1. Хотите танцевать всю ночь на пролет, тогда вам...
В Kinomaja! Там 8 марта группа „Огни большого города“ устроит для вас настоящий певческий праздник! Гостей вечера ждут медлячки и бодрящие хиты, под которые мы все когда-то заканчивали школу, в первый раз целовались, поступали в университет и взрослели! Несравненный репертуар, закрывающий все женские капризы: Меладзе, Агутин, „Руки вверх“, „Звери“, „ВИА Гра“, „Отпетые мошенники“ и „Гости из будущего“.
Билеты и подробная информация здесь.
В ночном клубе Cathouse вас ждет зажигательная вечеринка и танцы под треки главной западной поп-дивы - Тейлор Свифт. От ранних мелодий в стиле кантри до поп-хитов, возглавляющих чарты; от любовных баллад до феминистических гимнов, вдохновляющих миллионы женщин по всему миру - всю ночь напролет, с 11 вечера до 3 утра, диджеи будут крутить только лучшие композиции Свифт. Вечеринка не только шанс вспомнить эволюцию музыкального пути певицы, но и возможность зажечь на танцполе в компании ее преданных фанатов, среди которых такие же сильные и независимые как и сама Тейлор. Билеты можно приобрести здесь.
Жаждете романтики и любовных баллад? Тогда приходите в Мянни парк, где в 18:00 выступит любимец женского пола - Стефан Айрапетян, представлявший Эстонию на Евровидении 2022 года.
Мероприятие организует Управа района Мустамяэ, подробную информацию можно найти здесь.
Если же вы фанат современной аранжировки старых эстонских хитов и неординарной музыки, то вам в Культурную фабрику Паавли! По словам организаторов, два последних места проведения гулянок (jaurupidu - гульнье, разгул прим. ред.) были снесены бульдозером, поэтому неизвестно, что после вечеринки останется от Культурной фабрики в этот раз.
Мероприятие посвящено всем женщинам Эстонии, их заслугам и достижениям. На сцене выступят местные девушки-диджеи, а главной звездой вечера станет всенародный любимец женского пола - Марко Тасане.
Билеты можно приобрести только наличными на входе в фабрику. Для дам билет стоит 8 евро, для остальных - 12. При покупке необходимо четко и громко произнести: „Mina austan naisi!“ („Я уважаю женщин!“), иначе же вход закрыт.
Конечно же, по всему Таллинну 8 марта пройдут и другие вечеринки, мы же выбрали для вас самые тематические. Если и они вас не заинтересовали, не переживайте! Вы всегда можете найти что-то по душе, заглянув в раздел „Мероприятия“ на Facebook.
2. Предпочитаете активный и здоровый отдых, тогда вам...
На каток в Мустамяэ, где уже по традиции Международный женский день отмечается на льду! По случаю праздника при поддержке Мустамяэской горуправы 8 марта с 10 утра до 9 вечера катание и прокат коньков для всех представителей женского пола будет бесплатным!
Давно мечтали попробовать себя в новом стиле танца и разжечь в себе огонь страсти? Тогда приходите на бесплатное пробное занятие по бачате в Bachata Studio Tallinn! Бачата - это стиль социального танца из Доминиканской Республики, который сейчас популярен по всему миру. Это красивый и чувственный танец, исполняющийся в паре. Не переживайте, если у вас нет партнера на вечер - на занятии он обязательно найдется! Больше информации можно найти здесь.
3. Если вас тянет к искусству, то...
Советуем заглянуть на только что открывшуюся выставку в галлерее Эстонской академии художеств по адресу Põhja pst 7. Групповая выставка под названием „Enese õrnad žestid“ („Нежные жесты для себя“ - прим. ред.) представляет собой уникальную подборку современных автопортретов, в основном изображающих лица и руки авторов. Эти чувственные произведения воплощают человеческие эмоции, передаваемые мимикой и жестами. Выставка основана на тематическом подходе к отношениям, личному опыту и настроению, сосредотачиваясь на способности рук выражать различные эмоции, включая те, которые лицо может умело скрывать.
Подробная информация здесь.
Альтернативой походу на выставку может стать лекция искусствоведа и последующий за ней мастер-класс. В Международный женский день предметом обсуждения станут имена выдающихся женщин в искусстве: Яйои Кусама, Марина Абрамович и Заха Хадид. Это хорошая возможность расслабиться после рабочей недели - послушать истории феноменальных художниц своего времени за бокалом вина, вдохновиться искусством, после этого направив полученную энергию в творчество. Подробную информацию можно найти здесь.
Ещё один вариант - поход в театр! Например, на эту пятницу еще остались билеты на спектакль „Фигаро“ в Русском театре. Это история о праве быть счастливым, где поднимаются вопросы человеческого достоинства и обретения личностной свободы - актуальная тема для размышления, особенно в день, когда по всему миру отмечаются достижения женщин в их борьбе за равные права.
Тянет к оркестровой музыке? И на этот случай найдутся мероприятия!
8 марта в Таллинне пройдет первый концерт немецкого скрипача Дэвида Гарретта, настоящего маэстро с мировым именем. Концертный тур музыканта стартовал весной 2023 в Германии, в поддержку его нового успешного альбома „ICONIC“. Тур продолжается до сих пор, вызывая неимоверный ажиотаж - более чем 70 000 проданных билетах и 26 аншлаговых концертах, сообщают организаторы. Подробная информация и билеты здесь.
В этот же день в концертном зале „Эстония“ пройдет ещё один скрипичный концерт, но уже Брамса, на котором выступит известный немецкий скрипач Кристиан Тецлафф. В этот же вечер запланирована мировая премьера первого симфонического произведения композитора Свена Грюнберга. Подробнее в нашем материале здесь.
4. Если хочется чего-то эдакого...(21+)
Почему бы не отправиться на экскурсию на завод алкогольной продукции Liviko и продегустировать их продукцию? В эту пятницу у вас будет уникальная возможность устроить себе увеселительный праздник! На экскурсии вы познакомитесь с самым известным производителем алкогольных напитков в Эстонии, узнаете необычные рецепты коктейлей и сможете попробовать их новинки. Подробная информация о мероприятии здесь.
Жаждете жаркой ночи? Olympic Park Casino приглашает на стриптиз и кабаре шо! Помимо Международного женского дня в эту пятницу свой 15-летний юбилей громкой вечеринкой там отменит „Танцевальный Рай“. Больше информации здесь.
Поздравляем всех представительниц женского пола с наступающим Международным женским днем и желаем оставаться сильными, счастливыми и любимыми!