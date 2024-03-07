Международный женский день | Куда сходить в Таллинне 8-го марта? Подборка мероприятий на любой вкус!

Билеты можно приобрести только наличными на входе в фабрику. Для дам билет стоит 8 евро, для остальных - 12. При покупке необходимо четко и громко произнести: „Mina austan naisi!“ („Я уважаю женщин!“), иначе же вход закрыт.

Мероприятие посвящено всем женщинам Эстонии, их заслугам и достижениям. На сцене выступят местные девушки-диджеи, а главной звездой вечера станет всенародный любимец женского пола - Марко Тасане .

Если же вы фанат современной аранжировки старых эстонских хитов и неординарной музыки, то вам в Культурную фабрику Паавли! По словам организаторов, два последних места проведения гулянок (jaurupidu - гульнье, разгул прим. ред.) были снесены бульдозером, поэтому неизвестно, что после вечеринки останется от Культурной фабрики в этот раз.

Жаждете романтики и любовных баллад? Тогда приходите в Мянни парк, где в 18:00 выступит любимец женского пола - Стефан Айрапетян , представлявший Эстонию на Евровидении 2022 года.

В ночном клубе Cathouse вас ждет зажигательная вечеринка и танцы под треки главной западной поп-дивы - Тейлор Свифт . От ранних мелодий в стиле кантри до поп-хитов, возглавляющих чарты; от любовных баллад до феминистических гимнов, вдохновляющих миллионы женщин по всему миру - всю ночь напролет, с 11 вечера до 3 утра, диджеи будут крутить только лучшие композиции Свифт. Вечеринка не только шанс вспомнить эволюцию музыкального пути певицы, но и возможность зажечь на танцполе в компании ее преданных фанатов, среди которых такие же сильные и независимые как и сама Тейлор. Билеты можно приобрести здесь .

В Kinomaja! Там 8 марта группа „Огни большого города“ устроит для вас настоящий певческий праздник! Гостей вечера ждут медлячки и бодрящие хиты, под которые мы все когда-то заканчивали школу, в первый раз целовались, поступали в университет и взрослели! Несравненный репертуар, закрывающий все женские капризы: Меладзе, Агутин, „Руки вверх“, „Звери“, „ВИА Гра“, „Отпетые мошенники“ и „Гости из будущего“.

Конечно же, по всему Таллинну 8 марта пройдут и другие вечеринки, мы же выбрали для вас самые тематические. Если и они вас не заинтересовали, не переживайте! Вы всегда можете найти что-то по душе, заглянув в раздел „Мероприятия“ на Facebook.

2. Предпочитаете активный и здоровый отдых, тогда вам...

На каток в Мустамяэ, где уже по традиции Международный женский день отмечается на льду! По случаю праздника при поддержке Мустамяэской горуправы 8 марта с 10 утра до 9 вечера катание и прокат коньков для всех представителей женского пола будет бесплатным!

Давно мечтали попробовать себя в новом стиле танца и разжечь в себе огонь страсти? Тогда приходите на бесплатное пробное занятие по бачате в Bachata Studio Tallinn! Бачата - это стиль социального танца из Доминиканской Республики, который сейчас популярен по всему миру. Это красивый и чувственный танец, исполняющийся в паре. Не переживайте, если у вас нет партнера на вечер - на занятии он обязательно найдется! Больше информации можно найти здесь.

3. Если вас тянет к искусству, то...

Советуем заглянуть на только что открывшуюся выставку в галлерее Эстонской академии художеств по адресу Põhja pst 7. Групповая выставка под названием „Enese õrnad žestid“ („Нежные жесты для себя“ - прим. ред.) представляет собой уникальную подборку современных автопортретов, в основном изображающих лица и руки авторов. Эти чувственные произведения воплощают человеческие эмоции, передаваемые мимикой и жестами. Выставка основана на тематическом подходе к отношениям, личному опыту и настроению, сосредотачиваясь на способности рук выражать различные эмоции, включая те, которые лицо может умело скрывать.

Подробная информация здесь.