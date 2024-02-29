Лидер эстонского преступного мира рассказал о встрече с Путиным: „Я приезжал в Дом правительства в Москве...“

Жизнь Меэлиса похожа на стремительный мафиозный фильм: шикарно одет, ездит на дорогом автомобиле, рядом самые красивые женщины города. У него есть друзья в мире политики и бизнеса, а также близкие приятели в российском преступном мире. Он - мастер переговоров, всю жизнь балансирующий на грани между добром и злом.

Когда в последний раз Вам угрожали убийством?

Конкретные угрозы расправы пришлись на 90-е годы. Если тебе лают в лицо, то это драка не того уровня. Все дыры в моем теле были оставлены людьми, которые улыбались в лицо и говорили, что у каждого действия есть последствия. Так что я это учитываю.

Вы лично встречались с Путиным?

Да, конечно...