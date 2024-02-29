Лидер эстонского преступного мира рассказал о встрече с Путиным: „Я приезжал в Дом правительства в Москве...“(7)
Меэлис Лао (57 лет) - крепкий орешек. Ему стреляли в грудь из автомата Калашникова, пытались взорвать его, но все семь покушений оказались неудачными. Он обвинялся в насильственном лишении свободы, налоговых махинациях, контрабанде спиртных напитков, незаконном обращении с огнестрельным оружием и поджоге автомобиля класса „люкс“, но ни разу не попал за решетку.
Жизнь Меэлиса похожа на стремительный мафиозный фильм: шикарно одет, ездит на дорогом автомобиле, рядом самые красивые женщины города. У него есть друзья в мире политики и бизнеса, а также близкие приятели в российском преступном мире. Он - мастер переговоров, всю жизнь балансирующий на грани между добром и злом.
Когда в последний раз Вам угрожали убийством?
Конкретные угрозы расправы пришлись на 90-е годы. Если тебе лают в лицо, то это драка не того уровня. Все дыры в моем теле были оставлены людьми, которые улыбались в лицо и говорили, что у каждого действия есть последствия. Так что я это учитываю.