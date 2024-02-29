Большой тур по странам Балтии: комики выступят с весенним стендапом уже в эту субботу(1)
Когда-то стендап-комедия была совершенно непонятным и чуждым для нас явлением. Но, благодаря многолетним усилиям местных комиков, сегодня практически каждый знаком с жанром стендапа, который воплощает актуальный современный юмор. Многие из вас уже ни раз посещали открытые микрофоны и большие стендап-концерты.
Объединение „Riga Stand Up“, которое является флагманом стендапа в странах Балтии, этой весной отмечает 8 лет активной деятельности. В послужном списке комиков, родом из Риги, тысячи выступлений на самых разных площадках – от больших концертных залов и кинотеатров до уютных баров старого города. В рамках своих туров юмористы уже посещали Хельсинки, Амстердам, Лондон, Эдинбург, Цюрих и множество других европейских городов. Неоднократно они выступали вместе со Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде, Дмитрием Романовым, Михаилом Шацом, Александром Незлобиным и многими другими!
Уже на весну запланирован большой тур по Балтии и не только, в рамках которого комики посетят десятки городов с совершенно новой программой. В рамках Эстонского тура состоятся 6 концертов, на которых выступят: Антон Герасимов Александр Марголин Денис Иванов
Вторая остановка тура: Таллинн
Когда? 2 марта - 2 сеанса - 18:30 (вход с 17:45) & 21:00 (Вход с 20:30)
Где? Таллинн, Heldeke Theatre&Bar, Tööstuse 13
Билеты в ticketshop.ee
В зале свободная партерная посадка, никаких резервация нет! 18+