Большой тур по странам Балтии: комики выступят с весенним стендапом уже в эту субботу

Объединение „Riga Stand Up“, которое является флагманом стендапа в странах Балтии, этой весной отмечает 8 лет активной деятельности. В послужном списке комиков, родом из Риги, тысячи выступлений на самых разных площадках – от больших концертных залов и кинотеатров до уютных баров старого города. В рамках своих туров юмористы уже посещали Хельсинки, Амстердам, Лондон, Эдинбург, Цюрих и множество других европейских городов. Неоднократно они выступали вместе со Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде, Дмитрием Романовым, Михаилом Шацом, Александром Незлобиным и многими другими!