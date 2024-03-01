Британские цензоры повысили возрастной рейтинг фильма „Мэри Поппинс“. Виновато слово „готтентот“

Решением Британского совета по классификации фильмов (BBFC), рейтинг изменен с U (универсального, то есть предназначенного для просмотра зрителями любого возраста) на PG (тоже для любого возраста, но при этом желательно присутствие родителей).

Дело в том, что в фильме 1964 года, который, между прочим, завоевал пять „Оскаров“, чумазых трубочистов называют готтентотами, а это, по мнению BBFС, уничижительное слово.

„Готтентотами“ (hottentot) голландские колонисты еще в XVII веке назвали племена одной этнической группы в Южной Африке. На голландском это слово означает „заика“.

Адмирал Бум, сосед семейства Бэнкс (в котором Мэри Поппинс служила няней) и ветеран Королевского флота, который управляет своим домом как военным кораблем, произносит это слово дважды.

„Хотя ленту „Мэри Поппинс“ следует рассматривать в историческом контексте, использование в ней дискриминационного языка никак не осуждается [в самом фильме] и в конечном счете выходит за рамки языка, приемлемого для рейтинга U, — заявил в связи с этим представитель BBFC, — поэтому мы изменили рейтинг фильма на PG“.

Действительно, как гласит Оксфордский словарь английского языка, термин „готтентоты“ относится к этнической общности кой-коин и сегодня считается в английском языке архаичным и даже оскорбительным.

Поэтому после тщательного анализа термина на предмет расизма и дискриминации, в BBFC пришли к выводу, что кто-то из родителей может возмутиться по поводу „потенциального знакомства детей с дискриминационным языком или поведением, что может расстроить их или заставить повторять эти термины, не осознавая их потенциально оскорбительного смысла“.

По словам цензоров, фильмы, классифицированные как PG, „не должны расстраивать детей в возрасте от 8 лет и старше“, и вообще фильм могут смотреть дети всех возрастов без присмотра, но родителям все же стоит подумать, прежде чем демонстрировать эту ленту самым маленьким и особо чувствительным детям.

При этом на вебсайте BBFC признается, что „невозможно предугадать, что может расстроить конкретного ребенка“.