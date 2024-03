„Дискредитация конкурса“. Что смутило организаторов „Евровидения“ в песне от Германии

Участие в песенном конкурсе "Евровидение" никогда не было сильной стороной Германии. Победа в финале 2010 года немецкой певицы Лены Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) с песней "Satellite" стала исключением, лишь подтверждающим досадное правило: исполнители из Германии на этом конкурсе традиционно занимают последние места в списке, как, например, группа Lord of the Lost в 2023 году. На этот раз, судя по букмекерским прогнозам, исполнителю из Германии тоже не удастся покорить публику: шансы на победу певца Isaak, который представит страну на музыкальном конкурсе в шведском Мальмё 11 мая с песней "Always On The Run", они оценивают в один процент.

"Шшшшш…" вместо "shit"

Речь, в частности, идет о строке "No one gives a shit about what‘s soon to come", что дословно можно перевести как "Всем нас…ть на то, что скоро произойдет". Английское слово "shit" организаторы "Евровидения" сочли слишком грубым.