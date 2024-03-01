Юрий Лоза - 160 евро, Лолита - 220. СМИ рассекретили размер пенсий российских артистов

Так, Юрий Лоза, отметивший свой 70-летний юбилей сольным концертом, признался, что получает минимальную пенсию в размере 16 тысяч рублей (160 евро). Однако артиста существенно поддерживают выплаты и авторские отчисления, размер которых он называть отказался.

Как отмечается в статье, на минимальную пенсию в России живет очень много признанных и прославленных артистов, среди которых сваха Роза Сябитова, ведущая Регина Дубовицкая, ее коллега Елена Ханга, певец Амаяк Акопян.

При этом певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей (228 евро), однако этой суммы все равно не хватает на воспитание дочери и поддержку пожилой матери. Впрочем, не стоит забывать и о том, что Лолита активно ведет концертную деятельность, прайс которой порой доходит до двух миллионов рублей (20 тысяч евро).

По словам 69-летней певицы Татьяны Анциферовой, получающей пенсию в размере 228 евро, государственные выплаты можно было бы увеличить, если бы она смогла добиться звания народного артиста.

Лауреатка многих правительственных премий Лидия Федосеева-Шукшина получает пенсию в размере 65 тысяч рублей (647 евро). Этих денег ей хватает на покупку продуктов и оплату счетов.

Актер Александр Панкратов-Черный, получающий пенсию в размере 57 тысяч рублей (567 евро), признался, что на жизнь этой суммы хватает, а вот на отдых — нет. „Поехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем“, — подчеркнул он.

Звезда фильма „Служебный роман“ Алиса Фрейндлих призналась, что получает очень большую пенсию, поскольку имеет несколько региональных надбавок, в том числе как гражданка, пережившая блокаду Ленинграда. Блокадникам в России выплачивают порядка 42 тысяч рублей (418 евро). С учетом минимальных выплат пенсия Фрейндлих должна составлять не менее 80 тысяч рублей (796 евро).