ФОТО | Вы явно видели их в KUMU! „Кресла из шин“ эстонского скульптора украсили подиум на Парижской неделе моды

По словам самого Янисоо, с ним связался один из руководителей бренда Acne Studios и попросил создать что-то для показа. Однако он не смог так быстро создать новую скульптуру, зато эстонский музей KUMU дал бренду разрешение на использование его скульптур из шин, которые находятся в постоянной коллекции музея с 2007 года.