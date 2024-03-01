ФОТО | Вы явно видели их в KUMU! „Кресла из шин“ эстонского скульптора украсили подиум на Парижской неделе моды(1)
На Парижской неделе моды можно было увидеть эстонское искусство! Во время показа новой коллекции шведского бренда Acne Studios на подиуме можно было увидеть сделанные из шин произведения Виллу Янисоо „Стулья I“ и „Стулья II“.
По словам самого Янисоо, с ним связался один из руководителей бренда Acne Studios и попросил создать что-то для показа. Однако он не смог так быстро создать новую скульптуру, зато эстонский музей KUMU дал бренду разрешение на использование его скульптур из шин, которые находятся в постоянной коллекции музея с 2007 года.
По словам скульптора, последняя коллекция Acne Studios как раз вдохновлена его произведениями „Стулья I“ и „Стулья II“, которые явно видел каждый, кто посещал музей KUMU. Музей одолжил бренду произведения искусства на срок в две недели.
Смотрите фото с показа, где были использованы произведения эстонского скульптора!