ВИДЕО | 1 марта – Всемирный день комплимента! „Бабой Ягой ты краше“ и другие интересные комплименты, которые получали жители Таллинна

Чтобы отпраздновать День комплиментов не требуется особых усилий или каких-то затрат – достаточно всего лишь сделать комплимент близкому человеку. Кажется, что ободрить словом – дело наипростейшее, и никаких проблем с этим возникнуть не может. Однако, как показывает практика, зачастую люди скрывают за словами свои смыслы или намерения, что может вызвать смешанные эмоции у собеседника или даже обидеть его.