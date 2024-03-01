ВИДЕО | 1 марта – Всемирный день комплимента! „Бабой Ягой ты краше“ и другие интересные комплименты, которые получали жители Таллинна(2)
1 марта по всему миру отмечается День комплимента. Как таллиннцы воспринимают комплименты и какие из них им запали в душу - смотрите в уличном опросе портала Bublik!
Чтобы отпраздновать День комплиментов не требуется особых усилий или каких-то затрат – достаточно всего лишь сделать комплимент близкому человеку. Кажется, что ободрить словом – дело наипростейшее, и никаких проблем с этим возникнуть не может. Однако, как показывает практика, зачастую люди скрывают за словами свои смыслы или намерения, что может вызвать смешанные эмоции у собеседника или даже обидеть его.
Портал Bublik решил поинтересоваться у жителей Таллинна: как часто они получают комплименты и как часто сами их делают? Какой самый приятный комплимент они получали? Помнят ли они самый нелепый или даже оскорбительный комплимент? Тяжело ли им делать комплименты? А как нужно их воспринимать, какая реакция на полученные в свой адрес приятные слова считается показателем здоровой самооценки?