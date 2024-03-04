Блины, катание на пони, сжигание чучела: управа района Ласнамяэ приглашает жителей на Масленицу

„В Ласнамяэ традиционно празднуют как эстонский Вастлапяэв, так и Масленицу. Масленица сопровождается различными веселыми обычаями и забавами. Например, принято есть блины и сжигать чучело Масленицы, что мы сделаем 16 марта в парке Паэ“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ празднование Масленицы состоится 16 марта с 14.00 до 17.00 в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Состоится концерт, будет возможность купить еду и другие товары. Мероприятие завершится традиционным сжиганием чучела Масленицы.

На мероприятии выступят вокальная студия Delight, студия эстонского народного танца Kandali, ансамбль „Златые горы“ и группа Little Mess. Гости смогут полакомиться традиционными масленичными блюдами. На месте можно будет принять участие в сожжении соломенного чучела. Аниматоры будут развлекать самых маленьких участников увлекательными играми. Дети также смогут бесплатно покататься на пони.

Вход свободный. На мероприятии можно приобрести различные напитки и еду, рекомендуется запастись наличными.