„Перевозчица“. Почему все говорят о новом украинском сериале о войне(1)
В Украине появился новый сериал — „Перевозчица“. Это проект украинской студии Starlight Media и французской Gaumont, снявшей известный сериал „Нарко“. „Перевозчица“ сразу понравилась украинским зрителям, обычно требовательным к кинопродукции о войне в стране.
Предыдущие военные премьеры в Украине часто начинались со скандала. Фильм «Юрик», вышедший, как и «Перевозчица», на телеканале СТБ, мариупольцы требовали удалить с любых платформ. А фильм «Буча», который авторы называют «невероятно мощным», еще до показа вызвал критику.
Производители «Перевозчицы» не стали наступать на те же грабли. Этот сериал не претендует на историческую достоверность, не показывает хронику событий в конкретном городе, и его не анонсировали как нечто невероятное, потому и ожидания не были слишком высокими.
Рассказываем, чем сериал привлек зрителей.
Сюжет и персонажи
Психолог Лидия (актриса Анастасия Карпенко) 23 февраля отправляется из Киева в Харьков, чтобы добиться согласия на развод от своего абьюзивного и властного мужа. Они оба из Луганска, переселенцы, со своими семейными скелетами в шкафу. Но перед отъездом Лидия знакомится с попутчицей и вместе с ней в пути встречает войну.
С первыми взрывами главная героиня, уже закаленная событиями в Донбассе, решает не выезжать за границу, а стать бесплатной перевозчицей для других людей, куда бы они ни ехали — в Харьков или в Польшу.
В первые недели войны, когда автобусы и поезда были переполнены, многие украинцы были такими перевозчиками. Этим занимался и режиссер «Перевозчицы» Евгений Туник («Первые ласточки»), и именно в пути ему пришла идея создать по мотивам таких поездок сериал. В пути, говорит он в своих интервью, людей часто можно узнать глубже и ближе.
И действительно, главной героине приходится перевозить разных людей — девушку, которая предала сестру, а теперь едет в Харьковскую область подкупать судью в надежде вернуть себе родной дом. А еще забитую бабушку-одесситку, которая не разговаривала с внуком, пока его не мобилизовали, мужчину, которого жена благословляет на нелегальное пересечение границы, и любовницу бывшего, «куклу в мехах с собачкой», которая на самом деле имеет глубокую личную историю.
С одной стороны, это достаточно стереотипные персонажи. Но, как говорит кинокритик Лена Чиченина, сериал рассказывает о том, что «в стереотипы верить не надо, надо присматриваться к людям внимательнее».
«Кажется, к чему там присматриваться, но нет, герои постепенно раскрываются и показывают себя с другой стороны, а их образы достаточно жизненны, это не оторванная от реальности фантазия», — говорит о «Перевозчице» Чиченина.
В сериале отображены многие острые темы — авторы рассказывают о сепаратизме и диверсантах, о коррупции и хищении гуманитарной помощи, о российских пропагандистах и уклонениях от мобилизации, а также о предубеждениях по отношению к ЛГБТ-сообществу.
Слишком травмирующий?
У меня были опасения, что «Перевозчица» станет слишком травмирующим для меня серилом. Первые новости о нападении России, первые взрывы — я не могу спокойно реагировать на кадры, вызывающие столь сильные плохие воспоминания.
Так на кино о войне реагируют многие украинцы. К примеру, говорит Чиченина, люди часто не хотят смотреть «20 дней в Мариуполе» — мощную документальную ленту, которая уже получила престижную премию BAFTA, а теперь претендует на «Оскара». Достаточно трейлера, чтобы понять, что этот фильм, несмотря на его большую документальную ценность, для многих украинцев пока слишком болезненный.
«Мы не хотим это смотреть, говорим себе, что посмотрим это потом. Но „Перевозчица“ — сбалансированный сериал, который, наоборот, может облегчить ваше состояние», — отмечает Чиченина.
Авторы фильмов и сериалов о войне в Украине часто говорят, что снимают их, чтобы напомнить иностранным зрителям о том, что война продолжается, и какова эта война на самом деле.
«Перевозчица» не исключение. Именно поэтому сериал начали показывать во вторую годовщину войны не только на украинском телевидении, но и в Германии, Франции, Швеции, Австрии, Исландии и Дании, а теперь ожидают в Японии, Финляндии, Латвии, Чехии и Словакии.
Возможно, для того, чтобы приблизить сериал к иностранной аудитории, один из эпизодов посвящен французской семье местного руководителя «Красного креста».
Война выталкивает на поверхность многие психологические проблемы, которые человек долго держал в себе, сказал в интервью британской Guardian режиссер Евгений Туник. Он хотел бы, что после просмотра украинцы стали больше общаться друг с другом.
Авторы «Перевозчицы» говорят, что поднимали в сериале только темы, которые хорошо знают лично, и даже личные истории актеров часто пересекаются с историями их персонажей.
В сериале есть намеки на романтические приключения, а также много шуток, которые отлично поймут украинцы. Например, обсуждение, «настоящие ли губы у Арестовича». «Из своего опыта скажу — немного подколоты», — объясняет девушка с собачкой.
Как говорит режиссер Евгений Туник, «это смесь драмы и роуд-муви с комедийными фрагментами, являющимися частью реальной жизни».
Словом, такое кино, которое можно и маме посоветовать, и фанатам приключенческих сериалов из Netflix.
Будет ли продолжение?
Украинцы могут посмотреть «Перевозчицу» на телеканале СТБ, а также на YouTube. Там уже доступны все 10 серий.
За рубежом сериал под названием «In Her Car» можно посмотреть на France TV во Франции, ZDFneo platform в Германии, DR platform в Дании и Play Suisse и Play RTS в Швейцарии.
Украинская служба Би-би-си спросила Starlight Media, появится ли «Перевозчица» на Netflix, но пока не получила ответа.
Еще одна интрига — будет ли у «Перевозчицы» продолжение. Окончание последней серии вроде бы расставляет все точки над «i», но все же хотелось бы увидеть еще несколько серий.
Возможно, авторы и сами об этом задумываются.
«Не можем пока раскрыть деталей, но можем анонсировать, что переговоры о нашем следующем совместном проекте с Gaumont уже ведутся», — так ответили на возможность продолжения «Перевозчицы» в Starlight Media.