„Перевозчица“. Почему все говорят о новом украинском сериале о войне

И действительно, главной героине приходится перевозить разных людей — девушку, которая предала сестру, а теперь едет в Харьковскую область подкупать судью в надежде вернуть себе родной дом. А еще забитую бабушку-одесситку, которая не разговаривала с внуком, пока его не мобилизовали, мужчину, которого жена благословляет на нелегальное пересечение границы, и любовницу бывшего, «куклу в мехах с собачкой», которая на самом деле имеет глубокую личную историю.

В первые недели войны, когда автобусы и поезда были переполнены, многие украинцы были такими перевозчиками. Этим занимался и режиссер «Перевозчицы» Евгений Туник («Первые ласточки»), и именно в пути ему пришла идея создать по мотивам таких поездок сериал. В пути, говорит он в своих интервью, людей часто можно узнать глубже и ближе.

С первыми взрывами главная героиня, уже закаленная событиями в Донбассе, решает не выезжать за границу, а стать бесплатной перевозчицей для других людей, куда бы они ни ехали — в Харьков или в Польшу.

Психолог Лидия (актриса Анастасия Карпенко) 23 февраля отправляется из Киева в Харьков, чтобы добиться согласия на развод от своего абьюзивного и властного мужа. Они оба из Луганска, переселенцы, со своими семейными скелетами в шкафу. Но перед отъездом Лидия знакомится с попутчицей и вместе с ней в пути встречает войну.

Производители «Перевозчицы» не стали наступать на те же грабли. Этот сериал не претендует на историческую достоверность, не показывает хронику событий в конкретном городе, и его не анонсировали как нечто невероятное, потому и ожидания не были слишком высокими.

Предыдущие военные премьеры в Украине часто начинались со скандала. Фильм «Юрик», вышедший, как и «Перевозчица», на телеканале СТБ, мариупольцы требовали удалить с любых платформ. А фильм «Буча», который авторы называют «невероятно мощным», еще до показа вызвал критику.

С одной стороны, это достаточно стереотипные персонажи. Но, как говорит кинокритик Лена Чиченина, сериал рассказывает о том, что «в стереотипы верить не надо, надо присматриваться к людям внимательнее».

«Кажется, к чему там присматриваться, но нет, герои постепенно раскрываются и показывают себя с другой стороны, а их образы достаточно жизненны, это не оторванная от реальности фантазия», — говорит о «Перевозчице» Чиченина.

В сериале отображены многие острые темы — авторы рассказывают о сепаратизме и диверсантах, о коррупции и хищении гуманитарной помощи, о российских пропагандистах и ​​уклонениях от мобилизации, а также о предубеждениях по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Слишком травмирующий?

У меня были опасения, что «Перевозчица» станет слишком травмирующим для меня серилом. Первые новости о нападении России, первые взрывы — я не могу спокойно реагировать на кадры, вызывающие столь сильные плохие воспоминания.

Так на кино о войне реагируют многие украинцы. К примеру, говорит Чиченина, люди часто не хотят смотреть «20 дней в Мариуполе» — мощную документальную ленту, которая уже получила престижную премию BAFTA, а теперь претендует на «Оскара». Достаточно трейлера, чтобы понять, что этот фильм, несмотря на его большую документальную ценность, для многих украинцев пока слишком болезненный.

«Мы не хотим это смотреть, говорим себе, что посмотрим это потом. Но „Перевозчица“ — сбалансированный сериал, который, наоборот, может облегчить ваше состояние», — отмечает Чиченина.

Авторы фильмов и сериалов о войне в Украине часто говорят, что снимают их, чтобы напомнить иностранным зрителям о том, что война продолжается, и какова эта война на самом деле.