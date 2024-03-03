СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед российскими военными

“Представитель Кристины Орбакайте рассказал мне, что она готова посетить наших военных в лечебных учреждениях. Если ей сейчас это предложат, она не откажется”, — рассказал изданию пожелавший остаться анонимным источник. Он добавил, что в данный момент агент певицы занимается вопросами организации данного концерта. По его словам Орбакайте любит свою страну и готова поддержать ее во всем.

Стоит отметить, что в данный момент Кристина Орбакайте живет не в России: вместе со всей семьей артистка переехала в США. Это произошло задолго до начала войны.

Тем не менее в связи с последними событиями многим позиция артистки показалась не патриотичной. Орбакайте, которая много лет приезжает в Россию на заработки, оказалась в довольно непростой ситуации — сразу несколько крупных городов страны выпали из ее гастрольного графика. В их числе: Хабаровск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Благовещенск и Красноярск.

В Бурятии, например, выступление Орбакайте было отменено в связи с жалобой общественных активистов, а лидер местной организации “Боевое братство” Жамбал-Жамсо обвинил Орбакайте в финансовой поддержке ВСУ.

При этом, никаких подтверждений того, что Кристина Орбакайте в действительности поддерживала ВСУ нет. Более того, певица никогда публично не высказывалась о своем отношении к происходящему в Украине.

Никаких официальных комментариев и заявлений о выступлении для росийских военных со стороны певицы и ее представителей не было.