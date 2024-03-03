Актриса Жюдит Годреш требует создать комиссию по расследованию сексуальных преступлений

“В этой стране (Франции) я чувствую, что не только мужчины являются агрессорами, которые пытаются подавлять женщин, но и общество, которое для меня является странным, и, очевидно, именно с этим я борюсь. Я думаю, что во французском обществе есть что-то, что каким-то образом все еще привязано к эпохе Средних веков“, - заявила актриса Жюдит Годреш.