Во Франции запретили называть „стейком“ и „ветчиной“ продукты из растительного мяса

Французское правительство издало указ, запрещающий использовать термины, которые традиционно ассоциируются с мясом, такие как „стейк“, на этикетках вегетарианских продуктов.

„Эскалоп“, „ветчина“, „филе“ и „рёбрышки“ отныне тоже указывать нельзя.

Это решение принято в ответ на давнее требование предприятий мясной промышленности. Они считают, что наличие на этикетках терминов „вегетарианская ветчина“ или „веганская колбаса“ вызывает путаницу и сбивает с толку потребителей.

Тем не менее постановление, изданное во вторник 27 февраля, разрешает некоторым продуктам, содержащим минимальное количество растительных ингредиентов, сохранять этикетки. К ним относятся, например, колбаски-мергез или кордон блю.

Штрафы за нарушение новых правил маркировки варьируются от 1 500 евро для частных лиц до 7 500 евро для компаний. Однако производителям предоставляется год на то, чтобы сбыть имеющиеся запасы, прежде чем денежное взыскание начнёт применяться.