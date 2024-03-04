В Германии представили музыкальный спектакль с участием искусственного интеллекта

На входе в Немецкую оперу зрителям выдают замысловатое устройство - небольшой белый куб с кнопками. С его помощью будет осуществляться интерактивная коммуникация, и зритель станет непосредственным участником сценического действия. Правда, кубов на всех желающих не хватает, и вежливые девушки на раздаче чуда техники просят одиноких зрителей объединиться в группы. Корреспонденту DW достаются в партнеры молодая немка, недавняя выпускница вуза и начинающая ассистентка режиссера, а также серьезный молодой мужчина в очках - музыкальный критик из России.

Как устроен спектакль "Beta" в Немецкой опере

За 10 минут до начала двери зала открываются. Зрители проходят на свои места мимо небольшого оркестра: контрабас, скрипка, виолончель, клавесин и пианино, разнообразная перкуссия. Как будто приветствуя публику, дирижер Элда Ларо взмахивает палочкой, и раздается необычная музыка, которую коллега по кубу - российский критик - называет "современной академической".

Зал выглядит футуристично: темное просторное помещение с анфиладой кресел по обе стороны почти пустой сцены, на которой горят красным большие неоновые рамки. На экранах, расположенных по трем стенам - лица, созданные искусственным интеллектом. Их мимика абсолютно человеческая, они подменяют собой живых вокалистов, которые поют тут же, в зале. Человеческие певцы превращены в незаметных статистов: они одеты в черное, их лиц не разглядеть. А чудесные голоса присваивают их цифровые копии, пугающе правдоподобно имитируя движения губ точно в ритм пения.

Безымянная девушка-хакер и искусственный интеллект