Звезда "Слова пацана“ рассказал о кардинальных изменениях после выхода сериала

Кемстач заявил, что стал значимым человеком в медиасфере после проекта. По словам артиста, он повзрослел и стал более ответственно относиться к жизни. Сейчас, как заявил актер, он понимает, с каким людьми стоит общаться, а с какими нет.

Кемстач также ответил на критику сериала. Он не согласился с мнением, что проект романтизирует бандитизм.

«Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя», — заявил актер.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.