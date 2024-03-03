Дресс-код на девять страниц, 275 вариаций ужина и концерт Рианны: в Индии проходит свадьба века

28-летний Анант Амбани женится на Радхике Мерчант, дочери промышленника Вирена Мерчанта, владельца крупной фармацевтической компании. Несмотря на тот факт, что сама свадьба пройдет 12 июля в Мумбаи, трехдневное предсвадебное торжество было запланировано на первые дни марта, пишет Starhit.

На роскошном празднестве собрались не только родные и друзья пары, но также мировые звезды и топовые бизнесмены. Среди приглашенных — Хиллари Клинтон, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые в 2018 году был замечен на не менее масштабной свадьбе сестры жениха. В общей сложности заявлено более 1000 гостей.

Примечательно, что приглашенным вручили буклет на девять страниц, где подробно расписаны требования по дресс-коду. Гостям понадобятся не только красивые наряды, но и удобная одежда для активностей и долгих прогулок. При необходимости они могут воспользоваться прачечной, а над их внешним видом работают сотни стилистов, визажистов и драпировщиков традиционной индийской одежды.

По данным анонимных источников, гостям было предложено 75 видов завтрака, 225 вариаций обеда и 275 — ужина. Любители ночной трапезы с полуночи и до четырех утра могли отведать 85 вариантов блюд. При этом обещано, что ни один пункт в меню за все три дня не будет повторяться.

В рамках предсвадебного торжества для гостей выступила певица Рианна. По слухам, только на гонорар звезде было потрачено 7 миллионов долларов. И это ее первое появление на сцене после рождения второго ребенка.

В один из дней гуляний ожидается масштабное мероприятие — „Тропы бивней“. Весь день гости проведут „в окружении чудес природы“, их ждет 200 слонов, 300 хищных кошек и 120 рептилий. Также для присутствующих организована экскурсия по центру спасения животных „Вантара“. Это 263 гектарах земли живут более 2000 тысяч животных. Центр принадлежит Ананту Амбани.

Бизнесмен Мукеш Амбани занимает девятую строчку в списке миллиардеров Forbes. Он владелец Reliance Industries Limited (RIL). Компания занимается добычей нефти и газа, а ее ежегодный оборот составляет 104 миллиарда долларов. Состояние самого Мукеша оценивается в 111 миллиардов долларов.