Известный телеведущий рассказал о новой работе Урганта

„Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя“, — сказал Ширвиндт. Он также предположил, что Ургант пребывает в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок, пишет Rambler.

„Если ты по непонятным причинам лишился того, где ты был как рыба в воде, где тебя боготворили и ты был на своем месте, и вдруг почему-то ты не на нем (...). Я думаю, что настроение не очень хорошее“, — порассуждал ведущий.

Программу „Вечерний Ургант“ и ряд других развлекательных программ российский Первый канал перестал транслировать в феврале 2022 года. Представители канала заявили, что хотят сделать упор на общественно-политические программы. После этого неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, но Первый канал опровергал эти сведения.