В малом зале „Ванемуйне“ состоялась премьера балета „Дождь в декабре“

В центре сюжета балетной постановки „Дождь в декабре“ - биография выдающегося польского композитора Фредерика Шопена и история любви к знаменитой писательнице, скрывающейся в 19-м веке под мужским псевдонимом.

“Этот балет про биографию и про жизнь Фредерика Шопена, про его музыку, про его композиции. И самое главное про трагическую любовь Шопена и французской писательницы Жорж Санд“, - сказала постановщик, хореограф Кристина Паулин.