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04.03.2024, 19:05

В малом зале „Ванемуйне“ состоялась премьера балета „Дождь в декабре“

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В честь 85-летия балетной труппы „Ванемуйне“ в малом доме театра состоялась премьера балета „Дождь в декабре“, сообщает rusERR.

2 марта в малом доме театра „Ванемуйне“ состоялась премьера балетного спектакля "Дождь в декабре“.

В центре сюжета балетной постановки „Дождь в декабре“ - биография выдающегося польского композитора Фредерика Шопена и история любви к знаменитой писательнице, скрывающейся в 19-м веке под мужским псевдонимом.

“Этот балет про биографию и про жизнь Фредерика Шопена, про его музыку, про его композиции. И самое главное про трагическую любовь Шопена и французской писательницы Жорж Санд“, - сказала постановщик, хореограф Кристина Паулин.

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