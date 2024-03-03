Стала известна ​​причина трагической смерти члена королевской семьи Томаса Кингстона

Томас Кингстон, 45 лет, был найден в загородном особняке своей семьи в воскресенье вечером, вскрытие выявило причину смерти, сообщил сегодня коронерский суд Глостершира.

По словам старшего коронера Кэти Скерретт, своего сына отец Томаса нашел при попытке проникнуть в запертое помещение. Перед этим Томас Кингстон находился на обеде со своими родителями.

Открывая сегодня расследование в коронерском суде Глостершира, старший коронер Кэти Скерретт заявила: „Я могу подтвердить, что получила доказательства идентификации умершего в письменной форме, что соответствует Правилу 23 Правил коронера 2013 года.“

“Эти доказательства достаточны для установления, и я могу таким образом подтвердить, что погибший действительно Томас Генри Робин Кингстон, 45 лет, с домашним адресом в Лондоне.“

“Получены доказательства кратких обстоятельств этого трагического инцидента также в письменном виде, что соответствует правилу 23 Правил коронера 2013 года.“

“Эти краткие обстоятельства таковы. Господин Кингстон гостил в доме своих родителей в Котсуолдсе. 25 февраля 2024 года он обедал со своими родителями. Его отец вышел гулять с собаками.“

“По возвращении господина Кингстона его сына не было дома, и примерно через 30 минут его мать пошла искать. Его отец взломал запертое помещение, когда ответа получить не удалось.“

“Он нашел мистера Кингстона мертвым со смертельной травмой головы. На месте происшествия находился пистолет. Были вызваны экстренные службы. Полиция убеждена, что смерть не является подозрительной.““Вскрытие было проведено доктором Джонсом, консультантом-гистопатологом, и предварительной причиной смерти была названа травма головы.“

“Убедившись в установлении личности, первоначальной причине смерти и кратких обстоятельствах смерти мистера Кингстона, я могу официально начать расследование. Сейчас я откладываю рассмотрение дела до даты, которую необходимо определить. На этом завершается начало расследования смерти Томаса Генри Робина Кингстона“.