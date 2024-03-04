Максим Галкин на украинском языке отреагировал на трагическую гибель детей в Одессе

В посте Галкин предался воспоминаниям о детстве в Одессе. Он вспомнил, что именно в этом городе, будучи школьником, с первого класса изучал украинский язык. „И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство“, - отметил шоумен.

Комик признал, что его, наверное, можно упрекнуть, что он не грустит „публично по всем погибшим детям в мире“. „Но каждый удар по Одессе попадает в сердце“, - подчеркнул он. В своем посте артист обратился к этому украинскому городу и добавил, что всем сердцем - с ним. „Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял“, - заключил Галкин.