Украина на „Берлинале“ 2024: тема войны в кинематографическом сообществе остается актуальной
Спустя два года с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину, тема войны остаётся актуальной для мирового кинематографического сообщества. Невзирая на то, что фокус внимания и поддержки на 74-м „Берлинале“ несколько сместился в сторону Палестины, в различных программах смотра, тем не менее, прозвучало несколько лент, посвящённых современной трагической истории Украины. Наиболее мощные работы в этом сегменте программы показали украинские режиссёры-женщины.
Перехваченные жизни
Грандиозное по силе воздействия на зрителя полотно представила в программе „Форум“ режиссёр Оксана Карпович. Её лента „Intercepted“, созданная в копродукции Канады, Франции и Украины, представляет собою череду телефонных разговоров, перехваченных украинскими спец-службами. На фоне полу-разрушенных домов, пустых квартир, деокупированных городов звучат голоса российских солдат и их родных.
- Сынок, тебе тут деньги на карту пришли.
- Мама, я не хочу слышать ни про какие деньги! Они мне не нужны!
- Зайчик мой, где вы?
- Я не знаю, мам. Нам ничего не говорят. Только наши сказали, что скоро заставят людей убивать. Не знаю, что делать, но я стрелять в людей не буду!
- Ну как вы там?
- Да мы нормально. Вчера подстрелили алабая и зажарили.
- Вы что там собак едите? Вас что не кормят?
- Да кормят, супчиками разводными. Только ими не наешься.
- Мы тут в такой дом зашли. Евроремонт, все дела. Видать спортсмен жил - кроссовок много.
- Так ты бери сынок. Тебе пригодится. И дочке возьми. А спортивных костюмов там нет?
- Мам, знаешь, что такое розочка? Это такая пытка, когда снимают с пальцев кожу слоями и она сворачивается как лепесток цветка. На теле мужчины можно сделать двадцать одну розу.
- Ты не понимаешь ничего!
- Я всё понимаю! Я семь лет работаю в судебной системе и такого насмотрелась! Если твои нас слушают пусть знают - они все сдохнуть и сгорят в аду. А если ты с ними - не звони мне больше!
Страшные свидетельства насилия и беззакония, откровения людей, брошенных в пекло в первые дни катастрофы, смешанные чувства от растерянности и отчаяния до наслаждения и болезненного восторга. Из кровавой мозаики десятков диалогов складывается страшная картина преступлений против человечности, нарушений законов и обычаев войны. Голоса детей, ожидающих папу дома, слёзы жён, тревога матерей переплетаются с интонациями молодых мужчин, впервые в жизни столкнувшихся с необходимостью убивать.
- К нам на днях зеков привезли. Они идут в первой линии. Мы во второй. Если они побегут, мы должны в них стрелять. А за нами третья линия. Если мы не будем стрелять в тех, кто бежит из первой, то те, кто в третьей должны стрелять в нас.
Кромешную тьму фронтового горнила символизируют финальные кадры фильма, снятые через лобовое стекло несущегося автомобиля. На фоне ночного шоссе, освещаемого лучами фар, звучит голос солдата, прощающегося с женой, попав в окружение. Пронзительная лента произвела колоссальное впечатление на фестивальную публику и удостоилась Специального упоминания экуменического жюри.
Дочки-матери
Интереснейшее документальное исследование представила в конкурсной программе „Панорама“ украинский режиссёр Светлана Лищинская. Её картина „A bit of a stranger“ - семейная история взаимоотношений четырёх женщин разных поколений - бабушки Валентины, её дочери Светланы, внучки Саши и правнучки Стефании. Накануне полномасштабного вторжения бабушка Валя приезжает в Киев из родного Мариуполя, чтобы отметить второй День рождения малышки Стефи. Она ещё не знает, что никогда больше не увидит свой дом, а её родной город будет оккупирован армией соседнего государства. В первые недели войны Валентина принимает все удары судьбы, подавая пример мужества и стойкости, цементируя непростые отношения в семье. Проводив внучку Сашу с ребенком в эвакуацию, бабушка Валя вместе с дочерью держат оборону в Украине. Однако, спустя полтора года войны, Светлана уговаривает мать уехать к Саше в Англию.
- Мама, что ты хочешь взять с собой на память?
- Десертную ложку. Я её ещё с Мариуполя сюда привезла, люблю ей кушать. А так... Всё материальное, как мы уже поняли, приходит и уходит.
- Эту цепочку мой дедушка привёз с войны, из Берлина. Просто лежит как память о дедушке, который воевал. - Светлана кладёт на морщинистую руку матери маленькую цепочку с жемчужным кулоном в виде слезы.
- Это же какой-то женщины или девочки. Может носил какой-то ребёнок, как сейчас у нас Стэфи. Вот так вот судьба разворачивается. А теперь зайдёт в Киев какой-нибудь муд.к, как в Бучу, соберет всё в карман и повезет, оденет своей дочке.
- Письма мы не будем вывозить чтобы их тут не разбомбили? Если будет ядерная война, они сгорят. - Светлана показывает матери коробку с пожелтевшими от времени листами.
- Нет. Пусть горят! - уверенно отвечает Валентина, склонив седую голову.
- Почему?
- Должно сгореть всё, чтобы жить будушим, а не прошым.
Саша, будучи до войны человеком русской языковой культуры, не в силах оправиться от удара, нанесённого войной. Желая быть со своим народом, отказавшись от прежних привязанностей, Саша мучается от раздирающих её противоречий.
- Меня вчера ночью накрыло, я опять слушала русскую музыку. Я удалила Amazon Music потому что там вообще нет русской музыки. И я подумала - зачем он мне нужен? Потому что в моменты отчаяния я не могу на Амазоне послушать свою русскую музыку. И я скачала опять Apple Music на котором есть все русские песни, которые мне надо для того, чтобы я грустила, тосковала и всё такое. Я сны вижу на русском. Если я даже заговорю на украинском, мне всё равно будут сниться сны на русском языке, потому что это мой родной язык. Я не буду переходить на украинский язык в частной жизни - это обман. Это очень сложный для меня вопрос.
Несмотря на разницу во взглядах, Валентина, Светлана и Саша остаются близкими любящими людьми, объединёнными искренней нежной заботой о матенькой Стефании и её будущем. Проделав долгий путь, Светлана, оставив маму в безопасном Лондоне на попечении Саши, возвращается обратно в Украину. Профессиональная документальная съёмка то и дело перемежается с любительскими кадрами, сделанными на мобильный телефон, на мгновение погружая зрителя в эмоциональный ад переживаний героинь. По всей вероятности, членам жюри картина показалась слишком личной. А потому блистательная лента, к сожалению, осталась не отмеченной фестивальными наградами.
Туристы на войне
Наряду с участниками трагических событий, высказаться на тему войны в Украине стремятся и мастера мирового кино, чрезвычайно далёкие от событий. Напомним, что на прошлогоднем Берлинале свою картину об украинском президенте и войне, застигнувшей режиссёра в Киеве, показал американец Шон Пенн. В этом году свой опыт соприкосновения с темой, во внеконкурсной программе фестиваля представил крупный итальянский режиссёр Абель Феррара. Его неигровая лента „Turn in the Wound“ - неудачная попытка с наскока разобраться в том, что происходит на территории бывшей империи. Феррару не смущает ни откровенный брак в съёмках, ни долгие монологи героинь, которые зритель слушает сначала в оргинале, а затем в исполнении переводчиков, не совсем корректно доносящих иностранцу то, что рассказывают жители деоккупировнных мест. В итоге, страшная суть историй растворяется в бесконечном потоке слов. А сам автор не забывает иной раз показать и себя, то стоящим с умным видом за камерой, то сидящим в телевизионной студии, преисполненный самолюбования и полного отсутствия эмпатии. Наряду с обычными жителями сёл и городов в кадре появляются и президент Украины Владимир Зеленский, и глава офиса президента Андрей Ермак, в отличие от простых героев, снятые безупречно и с должным уважением к статусу. „Наша сила в наших людях. Они не боятся. А когда человек не боится, он свободен по-настоящему“, - гордо вещает глава офиса президента. Пафосная „паркетная“ речь Ермака звучит цинично и фальшиво, на фоне страшных искренних рассказов участников и свидителей войны. Среди вереницы образов, разрывающих сердце зрителя - чудом выживший в кровавой бане герой-солдат, потерявший в бою руку, несчастная бабушка, растящая внука-сироту, чьих родителей забрала бомба, молодой красивый парень, прошедший плен... Но автор то и дело прерывает леденящие душу рассказы очевидцев, о которых хочется узнать больше, ради очередного номера англоязычной этно-певицы, чьими выступлениями цементируется вся художественная ткань фильма. Обидно, что опытный мастер отнёсся к теме как турист, прошедший по верхам, но не пожелавший проникнуться по-настоящему болью людей, чья жизнь была полностью разрушена войной. С другой стороны, тема украинской войны всё-таки была артикулирована европейским режиссёром с именем - спасибо ему и на том.
Диссидентское кино
Весьма любопытное неожиданное произведение совсем иного характера представил в программе „Форум“ режиссёр Роман Бондарчук. Его полнометражная игровая лента „Редакция“, созданная совместными усилиями кинематографистов Украины, Германии, Чехии и Словакии - это жёсткая сатира, разоблачающая довоенную коррупционную власть на местах, которая и после войны, по мнению автора, найдёт возможность пристроиться к котлу. Главный герой ленты - музейный работник Юра, отправившийся вместе с коллегой в южно-украинские степи на поиски бобака (краснокнижного степного сурка). Однако, вместо редкого грызуна Юра находит банду поджигателей леса, перманентно тлеющего за чертой города. Попытавшись донести важную информацию до местной прессы, Юра сталкивается с нежеланием главреда публиковать неопрвержимые доказательства преступлений, а товарищ Юры, тем временем, исчезает. Вдохновлённый обстоятельствами, Юра, переквалифицировавшись в журналиста, начинает собственное расследование, приводящее его к самой верхушке местной власти...
Сделать трагикомедию во время войны - поступок смелый и, в определённой степени, отчаянный. Особенно, когда в финале истории на экране появляется образ действующего президента в весьма неоднозначной конотации. Бондарчук бесстрашно бросает вызов коррумпированному чиновничеству, беззастенчиво разворовывавшему страну накануне трагедии, и власти, манкирующей обстоятельствами, прикрываясь интересами страны. Свой фильм Бондарчук посвятил памяти режиссёра монтажа Виктора Онисько (позывной „Тарантино“), погибшему на фронте во время выполнения боевого задания 30 декабря 2022 года. Год спустя от тяжёлого ранения, полученного в бою, умер и актёр Василий Кухарский, сыгравший в картине свою последнюю кино-роль. Сегодня в рядах ВСУ служит исполнил главной роли - украинский журналист Дмитрий Багненко, автор документального фильма „Оккупация“, который Багненко снимал на камеру, находясь вместе с семьёй в захваченном российской армией Херсоне осенью 2022 года.