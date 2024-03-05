Украина на „Берлинале“ 2024: тема войны в кинематографическом сообществе остается актуальной

- Меня вчера ночью накрыло, я опять слушала русскую музыку. Я удалила Amazon Music потому что там вообще нет русской музыки. И я подумала - зачем он мне нужен? Потому что в моменты отчаяния я не могу на Амазоне послушать свою русскую музыку. И я скачала опять Apple Music на котором есть все русские песни, которые мне надо для того, чтобы я грустила, тосковала и всё такое. Я сны вижу на русском. Если я даже заговорю на украинском, мне всё равно будут сниться сны на русском языке, потому что это мой родной язык. Я не буду переходить на украинский язык в частной жизни - это обман. Это очень сложный для меня вопрос.

Туристы на войне

Наряду с участниками трагических событий, высказаться на тему войны в Украине стремятся и мастера мирового кино, чрезвычайно далёкие от событий. Напомним, что на прошлогоднем Берлинале свою картину об украинском президенте и войне, застигнувшей режиссёра в Киеве, показал американец Шон Пенн. В этом году свой опыт соприкосновения с темой, во внеконкурсной программе фестиваля представил крупный итальянский режиссёр Абель Феррара. Его неигровая лента „Turn in the Wound“ - неудачная попытка с наскока разобраться в том, что происходит на территории бывшей империи. Феррару не смущает ни откровенный брак в съёмках, ни долгие монологи героинь, которые зритель слушает сначала в оргинале, а затем в исполнении переводчиков, не совсем корректно доносящих иностранцу то, что рассказывают жители деоккупировнных мест. В итоге, страшная суть историй растворяется в бесконечном потоке слов. А сам автор не забывает иной раз показать и себя, то стоящим с умным видом за камерой, то сидящим в телевизионной студии, преисполненный самолюбования и полного отсутствия эмпатии. Наряду с обычными жителями сёл и городов в кадре появляются и президент Украины Владимир Зеленский, и глава офиса президента Андрей Ермак, в отличие от простых героев, снятые безупречно и с должным уважением к статусу. „Наша сила в наших людях. Они не боятся. А когда человек не боится, он свободен по-настоящему“, - гордо вещает глава офиса президента. Пафосная „паркетная“ речь Ермака звучит цинично и фальшиво, на фоне страшных искренних рассказов участников и свидителей войны. Среди вереницы образов, разрывающих сердце зрителя - чудом выживший в кровавой бане герой-солдат, потерявший в бою руку, несчастная бабушка, растящая внука-сироту, чьих родителей забрала бомба, молодой красивый парень, прошедший плен... Но автор то и дело прерывает леденящие душу рассказы очевидцев, о которых хочется узнать больше, ради очередного номера англоязычной этно-певицы, чьими выступлениями цементируется вся художественная ткань фильма. Обидно, что опытный мастер отнёсся к теме как турист, прошедший по верхам, но не пожелавший проникнуться по-настоящему болью людей, чья жизнь была полностью разрушена войной. С другой стороны, тема украинской войны всё-таки была артикулирована европейским режиссёром с именем - спасибо ему и на том.