05.03.2024, 15:30
ФОТО | В центре культуры „Линдакиви“ выразили благодарность дворникам Ласнамяэ(1)
„Я очень рада, что уже второй год подряд мы можем выразить признательность образцовым дворникам Ласнамяэ. Благодаря этим людям дворы нашего района стали безопаснее и чище. В этом году мы установили новый рекорд, получив более 350 писем. Я благодарна тем жителям, которые откликнулись на наш призыв и не оставили без внимания старания наших самых усердных дворников“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В субботу, 2 марта, в центре культуры „Линдакиви“ состоялось мероприятие чествования дворников, кандидатуры которых представили жители Ласнамяэ. В рамках мероприятия состоялся концерт актера и эстрадного исполнителя Эдуарда Томана и прием старейшины района.