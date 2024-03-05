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05.03.2024, 15:30

ФОТО | В центре культуры „Линдакиви“ выразили благодарность дворникам Ласнамяэ

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ФОТО: Anastassia Petrova | Lasnamäe linnaosa valitsus

С 19 января по 9 февраля управа района Ласнамяэ призывала жителей обращать внимание на ответственных дворников, которые образцово справлялись этой зимой с уборкой снега и борьбой с гололёдом.

„Я очень рада, что уже второй год подряд мы можем выразить признательность образцовым дворникам Ласнамяэ. Благодаря этим людям дворы нашего района стали безопаснее и чище. В этом году мы установили новый рекорд, получив более 350 писем. Я благодарна тем жителям, которые откликнулись на наш призыв и не оставили без внимания старания наших самых усердных дворников“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 2 марта, в центре культуры „Линдакиви“ состоялось мероприятие чествования дворников, кандидатуры которых представили жители Ласнамяэ. В рамках мероприятия состоялся концерт актера и эстрадного исполнителя Эдуарда Томана и прием старейшины района.

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