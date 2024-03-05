ФОТО | В центре культуры „Линдакиви“ выразили благодарность дворникам Ласнамяэ

„Я очень рада, что уже второй год подряд мы можем выразить признательность образцовым дворникам Ласнамяэ. Благодаря этим людям дворы нашего района стали безопаснее и чище. В этом году мы установили новый рекорд, получив более 350 писем. Я благодарна тем жителям, которые откликнулись на наш призыв и не оставили без внимания старания наших самых усердных дворников“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.