В Таллинне появится необычный временный сквер с зеленой зоной

Такое название строящийся парк получил потому, что на его территории находится большое количество подземных трасс, расположение которых будет обозначено и на поверхности земли.

Управа района Кесклинн приглашает всех желающих ознакомиться с идеей трассового парка в Таллиннскую Сюдалиннаскую школу (кабинет 105) 6 марта в 18:00. Концепцию парка представит архитектор и городской планировщик Анн Кристийн Энтсон из отдела градостроительства Центра стратегического управления Таллинна.

По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, снова вдохнуть жизнь в эту территорию, пусть даже временно, очень важно для водителей легких персональных средств передвижения. «Сейчас там находится парковочная площадка, пути перемещения пешеходов по которой неясны и прерывисты. При этом речь идет о важном проходе, поскольку непосредственно к северу от территории пролегает ведущий к центру города переход с плотным движением», — сказала старейшина Кесклинна.

Также цель трассового парка — показать «подземный мир» и то, как именно невидимое глазу влияет на ситуацию на земле. «Порой кажется странным, почему мы не можем создавать на пустых заасфальтированных площадках или газонах вертикальное озеленение, но мы не знаем, что под землей находятся пестрые дебри трасс, что налагает ограничения на пространство», — объяснила Анн Кристийн Энтсон.

«Поскольку мы не ведем для строительства парка земляных работ, мы можем использовать только пространство, свободное от охранных зон трасс. Если когда-нибудь эта территория будет основательно перестроена, то и подземные коммуникации будут модернизированы так, чтобы не препятствовать созданию комфортного общественного пространства», — добавила Энтсон.