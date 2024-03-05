Израиль согласился поменять слова песни на „Евровидении“. В них увидели намек на набег ХАМАС 7 октября

Израильская вещательная компания КАН в воскресенье объявила, что попросила авторов песни October Rain („Октябрьский дождь“) поменять слова таким образом, чтобы они устроили организаторов песенного конкурса Евровидения, Европейский союз вещателей (EBU).

„Несмотря на несогласие с позицией наблюдательного комитета „Евровидения“, который стремился дисквалифицировать две песни, представленные Израилем на конкурс, на том основании, что они „носят политический характер“, КАН последовала совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к правлению корпорации и предложил внести необходимые коррективы, чтобы те позволили представлять Израиль на сцене „Евровидения“, — цитирует заявление КАН русскоязычное израильское издание „Детали“.

Вторая упомянутая в заявлении песня — это Dance Forever, которая заняла второе место в израильском отборе и может при необходимости заменить „Октябрьский дождь“. Ее авторов тоже попросили подкорректировать текст.

И в названии, и в словах написанной на английском песни October Rain организаторы Евровидения увидели явный отсыл к кровавому набегу ХАМАС 7 октября прошлого года.

В песне есть, например, слова (подстрочный перевод) „кто-то сегодня украл луну, отнял мой свет// все стало черно-белым//Что за дурак сказал тебе,// что мальчики не плачут? // Часы, и часы, и цветы// Жизнь — это игра не для трусов“.

Как отмечают израильские издания, один из моментов, на которые организаторы могли обратить внимание — это упоминание цветов: они часто символизируют погибших на войне.

Когда EBU на прошлой неделе объявил, что дисквалифицирует израильских участников, израильтяне поначалу заявили, что не будут менять тексты песен. Теперь же, изменив позицию, вещательная компания КАН подчеркнула, что попросила авторов „скорректировать тексты, сохранив при этом полную творческую свободу“.