„Чувство угрозы со стороны России всегда присутствовало в странах Балтии“: Noize MC о настроениях в обществе, войне в Украине и агрессии России

Десять лет назад вооруженные силы России осуществили захват Крыма, проведя нелегитимный референдум. На передаче „DW Новости Шоу“ ведущие Ольга Тихомирова и Максим Драбок обсудили с приглашенными гостями следующие вопросы: сможет ли Украина когда-либо вернуть контроль над этой территорией? Какие еще метастазы может дать война России с Украиной?

Среди гостей передачи были Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной рады Украины Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации Борис Бондарев, бывший российский дипломат; офицер литовских спецслужб и бывший глава военной разведки Европейского Союза Гинтарас Багдонас; Максим Поляков, журналист издания „7х7“, Горизонтальная Россия“, а также музыкант Noize MC.

В интервью журналистам „DW Новости Шоу“ Иван Noize MC отметил, что за эти последние два года главным изменением является то, что люди начали привыкать к войне. „Нас к сожалению очень сложно как-то по новому тронуть происходящим“. Он подчеркнул, что все это продолжает быть гигантской трагедией, а число погибших людей только растет. Алексеев также отметил, что, чтобы выжить, многие люди, включая его самого, научились соблюдать стабильность и продолжать делать то, что нужно, хотя порой это кажется невозможным.

Чтобы выжить, многие, ну и я, наверное, в том числе, научились как-то оставаться в строю и делать то, что должны более стабильно, что ли.

Ко второй годовщине полномасштабной войны на Украине Noize MC выпустил клип под названием „Open Air“. Отвечая на вопрос о происхождении его песни и вещах, которые тронули его за последнее время, Иван упомянул непрекращающиеся новости об обстрелах мирных людей и детях, которые вынуждены спать в подвалах. Он также выразил сожаление о ситуации с его украинскими друзьями, встречавшими Новый год в бомбоубежище. Кроме того, он отметил убийство Алексея Навального.