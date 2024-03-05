„Чувство угрозы со стороны России всегда присутствовало в странах Балтии“: Noize MC о настроениях в обществе, войне в Украине и агрессии России(3)
Одним из гостей эфира „DW Новости Шоу“ стал российский музыкант Иван Алексеев, который известен под псевдонимом Noize MC. Музыкант дал небольшое интервью журналистам, поговорив с ними про Украину, аннексию Крыма, его новом клипе „Open Air“ и непокидающем ощущении злости из-за бессилия. Как Иван переживает эти два года войны в Украине будучи россиянином, читайте далее.
Десять лет назад вооруженные силы России осуществили захват Крыма, проведя нелегитимный референдум. На передаче „DW Новости Шоу“ ведущие Ольга Тихомирова и Максим Драбок обсудили с приглашенными гостями следующие вопросы: сможет ли Украина когда-либо вернуть контроль над этой территорией? Какие еще метастазы может дать война России с Украиной?
Среди гостей передачи были Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной рады Украины Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации Борис Бондарев, бывший российский дипломат; офицер литовских спецслужб и бывший глава военной разведки Европейского Союза Гинтарас Багдонас; Максим Поляков, журналист издания „7х7“, Горизонтальная Россия“, а также музыкант Noize MC.
В интервью журналистам „DW Новости Шоу“ Иван Noize MC отметил, что за эти последние два года главным изменением является то, что люди начали привыкать к войне. „Нас к сожалению очень сложно как-то по новому тронуть происходящим“. Он подчеркнул, что все это продолжает быть гигантской трагедией, а число погибших людей только растет. Алексеев также отметил, что, чтобы выжить, многие люди, включая его самого, научились соблюдать стабильность и продолжать делать то, что нужно, хотя порой это кажется невозможным.
Чтобы выжить, многие, ну и я, наверное, в том числе, научились как-то оставаться в строю и делать то, что должны более стабильно, что ли.
Ко второй годовщине полномасштабной войны на Украине Noize MC выпустил клип под названием „Open Air“. Отвечая на вопрос о происхождении его песни и вещах, которые тронули его за последнее время, Иван упомянул непрекращающиеся новости об обстрелах мирных людей и детях, которые вынуждены спать в подвалах. Он также выразил сожаление о ситуации с его украинскими друзьями, встречавшими Новый год в бомбоубежище. Кроме того, он отметил убийство Алексея Навального.
Иван поделился, что чувствует злость из-за бездействия, которая не проходит. „Песня родилась из ощущения, что нельзя к этому привыкать, нельзя превращать происходящее в какой-то фон, что нужно выходить из этого режима stay by и делать все возможное, чтобы прекратить происходящее“, - призывает музыкант к прекращению привыкания и к активному вмешательству.
Относительно возможной агрессии России против стран Балтии, Иван отметил, что он не боится: „Непосредственного страха по этому поводу я не ощущаю. Либо он просто не чувствуется на фоне других ужасных эмоций“. Noize MC признал, что такой нарратив в последнее время стал популярным, также отметив, что чувство угрозы со стороны России всегда присутствовало в странах Балтии, Литве.
Это ощущение, которое здесь особенно никого не отпускало никогда.
Вместе с ведущими музыкант обсудил и события 2014 года, аннексию Крыма и общественное мнение, бушевавшее в тот период в Европе. Иван выразил удивление тем, что тогда кто-то радовался этому событию, открывая шампанское. Noize MC подчеркнул, что для него это всегда было тревожным событием. Он считает аннексию Крыма началом цепи событий и отметил, что последующие действия России были лишь вопросом времени.
Аннексия Крыма это первый такой метастаз раковой опухоли, который показал принцип, по которому взаимодействуют с окружающим миром, и с тех пор уже все дальнейшее было вопросом времени.