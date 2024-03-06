В день 80-й годовщины бомбардировки города в Нарве откроются две уникальные персональные выставки

Выставка Ангелы Сооп „Он — это ты“ — последняя из серии выставок, размышляющих о меняющихся состояниях „войны“ и „мира“. Она представит картины из ткани и масштабные сайт-специфичные инсталляции. Соавтором выставки является композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.

Выставка Павла Ротца „Восхождение к памяти. Материя касания“ посвящена коллективной памяти и рассматривает следы мартовской бомбардировки 80-летней давности в Нарве. Выставка также представляет собой длительный перформанс, в котором могут принять участие все желающие. В апреле в Нарвском замке будет создана интерактивная инсталляция для скалолазов.

Выставки откроются в день 80-й годовщины бомбардировки Нарвы и будут открыты до 5 мая.

NB! 6-го марта перед открытиями выставок Павла Ротца и Ангелы Сооп пройдёт ряд мероприятий Нарвского музея, посвященных дню памяти старой Нарвы.