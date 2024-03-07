"Как организовать ночную жизнь?" В Таллинне пройдет необычный семинар

По словам советника по ночной жизни Таллинна Натали Метс, на семинаре будут обсуждаться темы, которые нынешние организаторы ночной жизни хотели бы знать когда-то, когда они только начинали. «Надеюсь, что участники получат много новых контактов, которые они смогут успешно использовать в своей дальнейшей работе, а также практические инструкции, как сделать ночную жизнь безопаснее и разнообразнее», - сказала Метс.

Координатор CCI Contact Desk Лара Лёзер добавила, что Таллиннский институт Гёте и CCI Contact Desk стремятся содействовать развитию устойчивых и инклюзивных структур. «Творческая жизнь в городе не ограничивается определенным временем суток. Поэтому посредством семинара мы хотим предложить молодым организаторам культурных мероприятий свежие идеи формирования ночной культуры будущего», — пояснила Лёзер.

Семинар будет разделён на секции «Как обеспечить более безопасную ночную жизнь?», «Ночная жизнь без сексуальных домогательств», «Как изучать ночную жизнь?» и «Кто представляет ночную жизнь Таллинна?», в которых примут участие эксперты в этой области из различных учреждений и ведомств, а также исследователи, изучающие феномен ночной жизни. Например, Михкель Сирельпуу из музыкальной компании Smuuv, Анника Сильде из Департамента социального страхования, Карин Лейватегия из Эстонского национального музея, Айри-Алина Алласте из Таллиннского университета, Роман Демченко из Paavli Kultuurivabrik и многие другие. Советник по ночной жизни Бристоля Карли Хит также поделится своим опытом. Помимо дискуссионных панелей, будет вестись работа в группах, участники которых будут решать проблемные ситуации, с которыми может столкнуться в ночной жизни организатор мероприятия или городской планировщик.

Участие бесплатное, однако желающим необходимо предварительно зарегистрироваться. Все участники, приехавшие из-за пределов Таллинна, могут получить компенсацию транспортных расходов.