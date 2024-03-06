Смотрим и завидуем. ТОП миллиардеров: кто они – самые богатые люди планеты?(1)
В последний раз 60-летний основатель Amazon возглавлял рейтинг самых богатых людей в мире от Bloomberg в 2021 году. Теперь Джефф Безос вновь обогнал гендиректора Tesla и SpaceX.
Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в глобальном индексе миллиардеров Bloomberg, пишет Deutsche Welle.
В 2024 году Безосу, чье состояние оценивается в 200 млрд долларов США, удалось обогнать в рейтинге самых богатых людей в мире владельца SpaceX Илона Маска и председателя совета директоров LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернара Арно. Их состояние на данный момент составляет 198 и 197 млрд долларов соответственно. При подсчете капитала Безоса, в том числе, учитывались доходы от принадлежащей ему компании по исследованию космоса Blue Origin и продажи акций Amazon.
В последний раз 60-летний Джефф Безос возглавлял рейтинг Bloomberg в 2021 году. После лидирующая позиция закрепилась за Илоном Маском, состояние которого увеличивалось благодаря росту цен на акции его компании Tesla. Однако в 2024 году акции Tesla подешевели на 24 процента.
ТОП-10 самых богатых людей мира:
1. Джефф Безос (200 млрд долларов)
2. Илон Маск (198 млрд долларов)
3. Бернард Арно (197 млрд долларов)
4. Марк Цукерберг (179 млрд долларов)
5. Билл Гейтс (150 млрд долларов)
6. Стив Балмер (143 млрд долларов)
7. Уоррен Баффет (133 млрд долларов)
8. Ларри Эллисон (129 млрд долларов)
9. Ларри Пейдж (122 млрд долларов)
10. Сергей Брин (116 млрд долларов)