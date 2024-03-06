Смотрим и завидуем. ТОП миллиардеров: кто они – самые богатые люди планеты?

В 2024 году Безосу, чье состояние оценивается в 200 млрд долларов США, удалось обогнать в рейтинге самых богатых людей в мире владельца SpaceX Илона Маска и председателя совета директоров LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернара Арно. Их состояние на данный момент составляет 198 и 197 млрд долларов соответственно. При подсчете капитала Безоса, в том числе, учитывались доходы от принадлежащей ему компании по исследованию космоса Blue Origin и продажи акций Amazon.