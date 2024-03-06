Искусство во время войны: Харьковский театр оперы и балета уходит под землю

„Ракета может попасть сюда из российского Белгорода за 45 секунд. Находиться в одном месте большому количеству людей небезопасно“, — объясняет режиссер.

Опасность для жизни сохраняется и сейчас, спустя долгое время после того, как российские войска были отброшены от города.

От здания откололись куски камня, в окнах выбило стекла. Несколько раз загоралась крыша, но сотрудникам удалось потушить пламя до того, как оно могло охватить здание.

В первые недели после полномасштабного вторжения, когда российские войска находились близко, а обстрелы были наиболее интенсивными, рядом с театром упала ракета.

Гигантский противопожарный занавес опущен, а за ним на сцене разбросаны реквизит и декорации: трон, велосипед и стеллажи с яркими костюмами.

С февраля 2022 года артисты всего несколько раз смогли использовать главную сцену наверху, потому что это небезопасно.

„Мы очень скучаем по большому залу, по ощущению, что находишься на большой сцене и на тебя смотрит множество людей“, — объясняет скрипачка Наталья Бабарок.

А что еще важнее, здесь собралась компания певцов, танцоров и музыкантов, отчаянно желающих снова выступить перед настоящей публикой.

Здесь нет ни бельэтажа, ни люстр, ни шампанского — только серый бетон. Но если идти за звуками музыки, они приведут вас к сцене на возвышении, с прожекторами и рядами сидений.

Бункерный театр сооружают под главным зрительным залом, попасть туда можно будет, спустившись на несколько лестничных пролетов под землю.

„Мы хотим вернуть жизнь в Харьков, в том числе культурную, — объясняет генеральный директор театра Игорь Тулузов. — Спрос на любые культурные мероприятия здесь очень высок“.

Но после двух лет почти полной тишины Харьковский национальный театр оперы и балета собирается вновь зазвучать — под землей.

Большинство культурных событий, которые все же проводятся, не афишируются, чтобы не попасть под обстрел.

Во втором по численности населения городе Украины, расположенном всего в 40 километрах от российской границы, массовые мероприятия запрещены после полномасштабного вторжения России.

Чуть больше месяца назад шквал российских ракет обрушился на жилые кварталы города, в результате чего погибли 11 человек.

Еще семь мирных жителей погибли в начале февраля, когда по нефтебазе был нанесен удар с беспилотника, и огонь охватил улицу. Среди погибших было трое маленьких детей.

Артисты в действии

Когда в феврале 2022 года закрылся главный театр, Владимир Козлов не перестал петь.

Тысячи харьковчан тогда жили в метро, укрываясь под землей от взрывов.

Поэтому Владимир и группа его коллег-артистов гастролировали по станциям, давая по три концерта в день — смесь классической музыки и популярных мелодий.

Когда Владимир не пел, он помогал эвакуировать жителей из наиболее обстреливаемых районов или доставлял продовольствие и другие грузы.

„Остановиться было невозможно, потому что если ты это делал, то в голову лезли мысли [об опасности], а их нельзя было допустить“, — объясняет баритон.

Мы встретились во время недавней репетиции первой большой постановки труппы в подземном театре.

Владимир выступает вместе со своей женой Юлией Форсюк, солисткой сопрано, исполняющей главную роль в украинской опере „Наталка Полтавка“.

Пара ненадолго переехала в Словакию в начале войны, когда вся труппа была приглашена туда для продолжения работы в эмиграции.

Но Владимир и Юлия не смогли обосноваться за границей.

Вернувшись на родину, семья стала ездить на фронт, чтобы выступать перед украинскими войсками.

Владимир вспоминает одну из их первых поездок: „Когда мы приехали в Счастье (город в Луганской области — ред.), нам сказали: „Дайте концерт, но к шести часам вас здесь быть не должно“. А в пять-шесть начался минометный обстрел“.

По ходу рассказа он энергично жестикулирует.

„Мы услышали свисток, запрыгнули в автобус и помчались по разбитой дороге со скоростью 140 километров в час!“

Юлия вспоминает эти поездки одновременно как вдохновляющие и очень нервные. Она не знала заранее, куда именно они поедут. „Когда мы приехали, они стреляли всего в полутора километрах от нас!“