Представители Шинейд О’Коннор потребовали не использовать ее музыку в предвыборной кампании Трампа

Группа Rolling Stones заявила, что в 2016 году направила Трампу письма с требованиями прекратить исполнение песни You Can’t Always Get What You Want. В июне 2020 года он снова использовал эту песню на одной из акций: группа пригрозила Трампу судебным иском, если она прозвучит еще раз;