Представители Шинейд О’Коннор потребовали не использовать ее музыку в предвыборной кампании Трампа
Представители скончавшейся в прошлом году ирландской певицы Шинейд О’Коннор попросили Дональда Трампа перестать использовать ее песни на своих предвыборных митингах.
В феврале во время политической акции Трампа в штате Мэриленд прозвучала самая известная песня О’Коннор — Nothing Compares 2 U („Ничто не сравнится с тобой“).
„Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла „библейским дьяволом““, — заявили Би-би-си представители семьи певицы.
„Хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни Шинейд О’Коннор придерживалась жесткого морального кодекса, определяемого честностью, добротой, справедливостью и порядочностью по отношению к своим ближним“, — говорится в совместном заявлении представителей О’Коннор и звукозаписывающей компании Chrysalis Records.
„Поэтому, когда мы обнаружили, что Дональд Трамп использовал ее культовый хит Nothing Compares 2 U на своих политических мероприятиях, нас захлестнула волна возмущения. Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его помощники немедленно прекратили использовать ее музыку“, — добавили в заявлении.
Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Певицу нашли мертвой в июле прошлого года в ее квартире в южном Лондоне. По заключению экспертов, ее смерть наступила от естественных причин.
По данным издания Guardian, во время предвыборной агитации Трампа в Мэриленде 24 февраля помимо Nothing Compares 2 U прозвучали и другие хиты, включая Dancing Queen группы ABBA, Ring Of Fire Джонни Кэша и Suspicious Minds Элвиса Пресли.
Какие еще исполнители требовали от Трампа прекратить использовать их музыку?
В 2018 году американская певица Рианна пригрозила Трампу судебным иском после того, как экс-президент США использовал ее песню Don’t Stop The Music на одном из своих митингов. Ее юридическая команда заявила, что певица никак не связана с Трампом и не поддерживает его кампанию;
Группа Rolling Stones заявила, что в 2016 году направила Трампу письма с требованиями прекратить исполнение песни You Can’t Always Get What You Want. В июне 2020 года он снова использовал эту песню на одной из акций: группа пригрозила Трампу судебным иском, если она прозвучит еще раз;
Семья итальянского оперного певца Лучано Паваротти выступила против того, чтобы Трамп использовал его арию Nessun Dorma. По словам родных Паваротти, взгляды Трампа на иммиграцию противоречат усилиям культового оперного певца по сбору средств для беженцев;
В 2016 году Трамп использовал песню Брюса Спрингстина Born In The USA на одном из политических мероприятий. Впоследствии певец поддержал соперницу Трампа Хилари Клинтон: это привело к тому, что песню освистывали каждый раз, когда бывший президент ее использовал на своих митингах;
Певица Адель заявила, что не хочет, чтобы ее музыка использовалась в политических кампаниях, после того как в 2016 году на предвыборных мероприятиях Трампа прозвучали песни Rolling In The Deep и Skyfall;
Сэр Элтон Джон выступил против того, чтобы Дональд Трамп использовал песни Rocket Man и Tiny Dancer. Он сказал, что в этом нет ничего личного, но добавил, что его политические взгляды сильно отличаются от взглядов Трампа. Кроме того, по словам британского музыканта, ему не место в американской политике.