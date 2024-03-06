Представители Шинейд О’Коннор потребовали не использовать ее музыку в предвыборной кампании Трампа

В 2018 году американская певица Рианна пригрозила Трампу судебным иском после того, как экс-президент США использовал ее песню Don’t Stop The Music на одном из своих митингов. Ее юридическая команда заявила, что певица никак не связана с Трампом и не поддерживает его кампанию;

Группа Rolling Stones заявила, что в 2016 году направила Трампу письма с требованиями прекратить исполнение песни You Can’t Always Get What You Want. В июне 2020 года он снова использовал эту песню на одной из акций: группа пригрозила Трампу судебным иском, если она прозвучит еще раз;

Семья итальянского оперного певца Лучано Паваротти выступила против того, чтобы Трамп использовал его арию Nessun Dorma. По словам родных Паваротти, взгляды Трампа на иммиграцию противоречат усилиям культового оперного певца по сбору средств для беженцев;

В 2016 году Трамп использовал песню Брюса Спрингстина Born In The USA на одном из политических мероприятий. Впоследствии певец поддержал соперницу Трампа Хилари Клинтон: это привело к тому, что песню освистывали каждый раз, когда бывший президент ее использовал на своих митингах;

Певица Адель заявила, что не хочет, чтобы ее музыка использовалась в политических кампаниях, после того как в 2016 году на предвыборных мероприятиях Трампа прозвучали песни Rolling In The Deep и Skyfall;