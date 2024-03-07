„Нюх на искусство“: в возрасте 8 лет умерла свинка-художница по кличке Пигкассо

8-летняя свиноматка по кличке Пигкассо, которая жила в приюте для животных в Южной Африке и „заработала“ на своих картинах более чем 1,2 млн долларов, умерла сегодня, 6 марта. Об этом пишет New York Post и „Фокус“.

Любимицу публики называли „вдохновляющей фигурой“ и говорили, что „у нее был нюх на искусство“.

Талантливая свинья, которая „заработала“ более 1 миллиона долларов на своих картинах и была названа самым успешным художником-нечеловеком в мировой истории, умерла в возрасте 8 лет. Ее хозяйка Джоанн Лефсон, объявила о смерти 450-килограммового животного из-за хронического ревматоидного артрита. Перед смертью свинья заболела, и обе ее задние ноги стали хромыми.

„Мы очень огорчены тем, что ушла из жизни такая вдохновляющая фигура. Но мы также отмечаем хорошо прожитую жизнь и те глубокие изменения, которые она сделала“, — сказала 52-летний Лефсон.

Женщина из Франшхука, Южная Африка, которая является активистка движения за защиту животных, спасла Пигкассо со скотобойни, когда ей было всего четыре недели от роду, в мае 2016 года. Благодаря своему спасителю животное и получило возможность творить.

„Пигкассо превратилась бы в бекон в возрасте 6 месяцев. Вместо этого ее спасли, и она выросла, чтобы вдохновить миллионы людей пересмотреть свое отношение к еде благодаря своему необыкновенному таланту“, — говорила Лефсон.

Свинка жила и рисовала в Farm Sanctuary SA, некоммерческом фонде, который предоставляет безопасное убежище для спасенных сельскохозяйственных животных во Франшхуке.

„Ее наследие продолжает жить в заповеднике, а нашей миссии стало вдохновлять всех на создание более доброго и устойчивого мира“, — добавила Лефсон.

Работы Пигкассо работы украшают коллекции таких знаменитостей, как Эд Вествик, Рафаэль Надаль и Джейн Гудолл.